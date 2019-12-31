Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Арсенал в рамках центрального матча 21-го тура АПЛ на своем поле примет Манчестер Юнайтед.

Арсенал — Манчестер Юнайтед

1 января, 22:00, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи — Крис Кавана. Прямая трансляция на канале Setanta Sports.



Арсенал после прихода Микеля Артеты сыграл вничью с Борнмутом и умудрился проиграть Челси, ведя по ходу матча. Последний раз "канониры" побеждали еще в поединке против Вест Хэма, который состоялся 9 декабря. Далее последовали три ничьих и два поражения. Микель Артета еще, очевидно, не успел изменить игру команды, а потому матч против МЮ обещает быть очень тяжелым.

Манчестер Юнайтед после двадцати туров имеет в своем распоряжении 31 балл и идет на пятой строчке турнирной таблицы. Манкунианцы здорово зарекомендовали себя против сильных команд. Другой вопрос, можно ли таковой теперь считать Арсенал? МЮ выиграл два последних матча с общим счетом 6:1 и, кажется, не собирается останавливаться.

Что касается статистики личных встреч, то команды уже встречались в этом сезоне — тот поединок завершился ничьей. Из пяти последних встреч манкунианцы выиграли две, еще два матча были сыграны вничью. Как правило, Арсенал и Манчестер Юнайтед обмениваются забитыми голами.

Компания Фаворит Спорт в данном противостоянии отдает небольшое преимущество Манчестер Юнайтед. Так, на победу "красных дьяволов" можно поставить с коэффициентом 2,47, ничья оценивается в 3,6, тогда как триумф команды Микеля Артеты - 2,72.