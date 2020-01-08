Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В первом полуфинальном матче Суперкубка Испании Валенсия сразится с Реалом.

Валенсия — Реал

8 января, Джедда, Король Абдулла Спортс Сити. Арбитр — Хесус Хиль Мансано.

Валенсия подходит к турниру с довольно хорошей серией и шестым местом в турнирной таблицы. Учитывая изменения в клубе на старте сезона, все складывается довольно удачно. К тому же, кубковые состязания — более удачно место битвы против грандов, чем длинная дистанция национального первенства.

Реал, в свою очередь, продолжает вести борьбу за первое место с Барселоной в чемпионате, однако последние матчи вызывают существенные вопросы к игре команды Зидана. Хоть Хетафе и был обыгран со счетом 3:0, но ни малейшей доминации у "сливочных" не было. Мадридцы перед той победой трижды сыграли вничью.

Что касается статистики личных встречи, то последний матч между этими командами завершился ничьей, что можно назвать большой удачей для Реала, ведь отыгрались мадридцы на 90+5 минуте. Как правило, команды с легкостью оформляют проход прогноза "обе забьют".Да и в целом, матчи выходят довольно результативными.

А кто же является фаворитом противостояния? Компания Фаворит Спорт отдает предпочтение Реалу, предоставляя на победу этой команды коэффициент 1,92. На Валенсию, в свою очередь, компания предлагает заманчивый коэффициент 3,8, тогда как на ничейный исход — 3,7.