Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Реал примет Атлетико на Сантьяго Бернабеу в центральном поединке 22-го тура чемпионата Испании.

Реал Мадрид — Атлетико

Суббота, 17:00, Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Арбитр встречи — Хавьер Эстрада Фернандес.

Подопечные Зинедина Зидана набрали отличную форму и продолжают добывать победы одну за одной. После триумфального Суперкубка Испании "сливочные" с трудностями одолели Севилью и Вальядолид в Ла Лиге, а также легко разобрались с Унионистасом и Сарагосой в Кубке Испании. Команда Зидана вышла на первое место в чемпионате и не собирается его упускать.

Атлетико, в свою очередь, очень неубедительно выступает после неудачного финала Суперкубка Испании. "Матрасники" проиграли Леганесу на выезде, затем выбыли из Кубка Испаии от скромной Леонесы и вдобавок отыграли "сухой" матч с Леганесом, что откинул команду на пятую строчку турнирной таблицы в чемпионате.

Если брать последние пять поединков команда во всех турнирах, то в трех из них соперники вовсе не отличались голами, а в двух других был "пробит" тотал 3,5 голов. Один из поединков и вовсе закончился со счетом 7:3 в пользу Атлетико. "Матрасники" еще должны быть злы из-за поражения в Суперкубке Испании и жаждать отомстить.

Компания Фаворит Спорт отдает предпочтение Реалу, предоставляя на победу подопечных Зинедина Зидана 1,78. На Атлетико, в свою очередь, можно поставить с показателем 5, а ничейный результат оценивается в 3,65.