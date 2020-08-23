Фавориты противостояний

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В заключительном матче затянувшегося сезона-2019/20 ПСЖ и Бавария определят между собой победителя этого розыгрыша Лиги чемпионов.

ПСЖ — Бавария

Воскресенье, 23 августа, 22:00. Эштадиу да Луж, Лиссабон. Главный арбитр — Даниэле Орсато (Италия). Телетрансляция — Футбол 1.

Бавария каждый год по умолчанию считается одним из фаворитов Лиги чемпионов и одним из главных претендентов на победу. В этом розыгрыше мюнхенский клуб подтвердил свой статус, в очередной раз выйдя в финал турнира. Впечатляет та легкость, с которой "красные" проходили своих соперников в плей-офф. Особенно на этом фоне выделяется разгромная победа над Барселоной – 8:2.

Противостоять Баварии в финал будет ПСЖ. Парижане также обладают огромными еврокубковыми амбициями, но добраться до решающего поединка им удалось лишь в этом сезоне. "Красно-синие" уже выбили по ходу турнира две немецких команды – Боруссию Д и Лейпциг, но теперь их будет ожидать гораздо более серьезная проверка.

Последние на данный момент официальные встречи между ПСЖ и Баварией прошли в групповом раунде Лиги чемпионов-2017/18. В первом матче парижский клуб победил дома со счетом 3:0, а в ответной встрече сильнее были баварцы – 3:1.

Фаворитом этого противостояния считается Бавария. Так, компания Фаворит оценивает шансы на победу мюнхенцев коэффициентом 2,04. Шансы на успех французского клуба оцениваются в 3,2, тогда как коэффициент на ничью составляет 4,25.

Матч ПСЖ – Бавария состоится сегодня в Лиссабоне и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.