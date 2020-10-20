Фавориты противостояний

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В матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед

Вторник, 20 октября, 22:00. Парк де Пренс, Париж. Главный арбитр — Антонио Матеу Лаос. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и Megogo (Volia Football).

В позапрошлом сезоне Лиги чемпионов ПСЖ и Манчестер Юнайтед встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане тогда считались фаворитами противостояния и победили в первом матче со счетом 2:0, но подопечные Оле-Гуннара Солскьяера удивили всех и смогли вырвать путевку в следующий раунд. Не изменился расклад в этой дуэли и перед поединком команд в этом сезоне ЛЧ, что не исключает возможных сюрпризов.

В новом сезоне в национальных первенствах ПСЖ и МЮ стартовали с разным успехом. Парижане после двух поражений одержали пять побед кряду и сейчас лишь на два пункта отстают от лидирующего Лилля, а "красные дьяволы" занимают 15-ю строчку в АПЛ, набрав 6 очков после 4 туров.

Фаворитом этого противостояния считается ПСЖ. Так, компания Фаворит оценивает шансы на победу "сине-красных" коэффициентом 1,58. Шансы на успех Юнайтед оцениваются в 5,4, тогда как коэффициент на ничью составляет 4,7.

Матч ПСЖ – Манчестер Юнайтед пройдет в Париже во вторник, 20 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.