Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Сегодня, 25-го октября, на Эмирейтс состоится один из самых интересных поединков тура в английской Премьер-лиги, в котором Арсенал сыграет против Лестера.

Воскресенье, 25 октября, 19:30. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Арсенал и Лестер — "темные лошадки" текущего сезона АПЛ. Обе команды можно рассматривать, как реальных претендентов на топ-4 по итогам турнира, но старт сезона как у "канониров", так и у "лис" получился неоднозначным. Арсенал под руководством Микеля Артеты доселе справлялся с соперниками уровнем ниже, но вот когда лондонцам противостоит гранд, то набрать очки не получается. Как итог, за пять туров Арсенал одолел Шеффилд, Фулхэм и Вест Хэм, но проиграл Ливерпулю и Манчестер Сити.

Лестер еще более загадочная команда. Подопечные Роджерса умудряются забить пять голов Манчестер Сити на выезде и в тоже время в родных стенах проиграть Астон Вилле и Вест Хэму. Кроме того, посреди недели "лисы" провели матч в еврокубках, обыграв Зарю. Скажется ли этот матч на готовности Лестера — вопрос открытый.

В статистике личных встреч команды не уступают друг другу. За последние пять очных матчей дважды победил Лестер, дважды Арсенал и один раз была зафиксирована ничья.

Букмекеры в поединке отдают предпочтение Арсеналу. Так, компания Фаворит предлагает на победу "канониров" коэффициент 2,04. Успех Лестера оценен в 3,70, а ничья представлена коэффициентом 3,60.

На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка английской Премьер-лиги.