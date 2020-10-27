Фавориты противостояний

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Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов в группе D Аталанта, разгромившая в первом туре Мидтьюлланн примет минимально уступивший Ливерпулю Аякс.

Аталанта — Аякс

Вторник, 27 октября, 22:00. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Дамир Скомина (Словения). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3 и сервисе MEGOGO

Поединок команд, которые всерьез намерены пробиться в плей-офф Лиги чемпионов весной, а потому очное противостояние коллективов может сыграть решающую роль с точки зрения борьбы за столь желанную путевку, ведь мало кто сомневается, что Ливерпуль займет первую или вторую строчку, а потому любая подобная осечка может быть ключевой.

Аталанта, несмотря на то, что отлично стартовала в Лиге чемпионов, несколько забусковала в чемпионате, потерпев два поражения кряду. Аякс, в свою очередь, повеселил всю футбольную общественность, обыграв в чемпионате на выезде Венло со счетом 13:0. Отнюдь можно ожидать подобных цифр в грядущем матче, но обе команды будут настроены лишь на победу.

Букмекеры в матче считают фаворитом Аталанту. Так, компания Фаворит предлагает коэффициент 1,99 на победу бергамасков. Успех Аякса оценен в 3,40, а ничейный результат — в 4,20.

Матч Аталанта — Аякс начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.