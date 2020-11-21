Фавориты противостояний

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В центральном поединке тура чемпионата Испании сразятся Барселона и Атлетико.

Атлетико — Барселона

Суббота, 21 ноября, 22:00, Мадрид, Ванда Метрополитано. Арбитр встречи — Мунуэра Монтеро.

Подопечные Диего Симеоне подходят к поединку на третьей строчке турнирной таблицы с семнадцатью набранными баллами. "Матрасники" выдали серию отличных матчей и потеряли меньше всех очков в лиге. В прошлом туре Атлетико принимал на своем поле Кадис и в непривычной манере отправил в ворот соперника аж четыре гола.

Барселона, в свою очередь, находится на восьмой позиции и очень нуждается в набранных баллах. Сейчас у каталонцев всего лишь 11 пунктов. Атмосфера в стане "сине-гранатовых" вызывает большие вопросы. Постоянные слухи в прессе, неоднозначные высказывания Кумана, резкий Месси на пресс-конференции и много травм - все это уменьшает шансы каталонцев на успех.

Статистика последних пяти встреч между этими командами говорит в пользу Барселоны — у "сине-гранатовых" две победы, у Атлетико — одна. Последние два матча между командами проходили с обилием голов, чего не наблюдалось раньше.

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение Атлетико. Так, компания Фаворит предлагает на победу "матрасников" коэффициент 2,58. Успех гостей оценен в 2,89, а ничья — в 3,35.