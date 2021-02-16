Фавориты противостояний

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Второй игровой день раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ознаменуется противостоянием, в рамках которого андалузская Севилья на поле стадиона Рамон Санчес Писхуан будет принимать дортмундскую Боруссию.

Севилья — Боруссия Д

Среда, 17 февраля, 22:00. Севилья, Эстадио Рамон Санчес Писхуан. Арбитр — Данни Маккели (Нидерланды). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO

Севилья подходит к поединку в роскошной форме, имея в своем активе девять побед в последних девяти поединках, что говорит о многом. Боруссия Д, в свою очередь, подобными показателями похвастаться не может. У дортмундцев не самые лучшие выступления в чемпионате Германии, которые уже привели к смене тренера.

Статистика личных встреч между данными командами насчитывает два поединка в 2010 году. В Германии Севилья выиграла со счетом 1:0, а испанский матч закончился результативной ничьей — 2:2.

Букмекеры считают фаворитом встречи Севилью. Так, компания Фаворит предлагает на победу "нервионцев" коэффициент 2,32. Победа Боруссии Д оценена в 3,65, а ничейный результат — в 3,25.

Матч Севилья — Боруссия Д состоится 17-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.