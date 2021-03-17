Фавориты противостояний

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Поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА от лондонского Челси (0:1) оставляет мадридскому Атлетико все еще слишком большое пространство для маневра. Однако, необходимость добиваться результата на чужом поле может серьезно помешать команде Диего Симеоне показать лучший футбол в своем исполнении.

Челси — Атлетико

Среда, 17 марта, 22:00. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Даниэле Орсато (Италия). Прямая трансляция на телеканал Футбол 2.

Мадридский клуб свой домашний поединок проводил на нейтральном поле из-за коронавирусных ограничений, однако их соперники в ответной игре смогут воспользоваться преимущество стен родного Стэмфорд Бридж, что может оказать им серьезную поддержку при игре на оборону. Челси последний раз пропускал на своем стадионе еще в конце января 2021 года, что является крайне важным фактором с точки зрения двухматчевой дуэли против "матрасников".

Команда Диего Симеоне заметно сбавила свой чемпионский темп на внутренней арене в последних матчах, что особенно тревожит фанатов в контексте ответной игры против "пенсионеров". К тому же, Атлетико вновь вернулся к скромной атакующей игре, что точно не добавляет уверенности, при условии необходимости отыгрывать пропущенный на своем поле мяч от соперников. В первой игре "матрасники" не нанесли ни одного удара в створ ворот оппонентов, но, если хотят пройти в следующий раунд, то этот компонент должен был быть первым, который их наставник ставит на тренировках в длительной паузе между играми.

Букмекеры считают фаворитом встречи Челси. Так, компания Фаворит предлагает на победу "синих" коэффициент 2,30. Победа Атлетико оценена в 3,40, а ничейный результат — в 3,10.

Матч Челси — Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.