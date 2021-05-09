Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках 35-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на поле Альфредо ди Стефано будет принимать андалузскую Севилью.

Реал — Севилья

воскресенье, 9 мая, 21:45. Альфредо ди Стефано, Мадрид. Главный арбитр — Хуан Мартинес Мунуэра (Валенсия). Прямая трансляция на сервисе Megogo.

Перспективы команд в данном поединке напрямую зависели от исхода противостояния между Барселоной и мадридским Атлетико днем ранее. Ничейный исход той игры (0:0) открывает прекрасные перспективы для подопечных Зинедина Зидана для выравнивания ситуации по набранным очкам с соседями по городу, и, если это произойдет, то обстановка в борьбе за чемпионский титул накалится до предела. Впрочем, не стоит забывать и о "нервионцах", позиции которых не настолько сильны, как у топ-3 команд страны, однако это не мешает коллективу Хулена Лопетеги одновременно играть в свое удовольствие и добиваться неплохих результатов.

"Сливочные" — мастера по генерации неожиданных результатов для своих болельщиков. По ходу текущего сезона им удавались как откровенно провальные отрезки, так и такие серии поединков, после которых оставался только один вопрос: "Почему так нельзя было раньше?". На фоне вылета из Лиги чемпионов в шаге от финала, перед Реалом открывается единственная перспектива закончить сезон с трофеем руках — выиграть Ла Лиги. В частности, ранее ходили слухи о том, что и судьба французского наставника на посту главного тренера команды напрямую зависит от успешности этой кампании.

У Севильи ситуация видится менее отягощенной обязательствами. "Красно-белые" вольны завершать сезон так, как считают нужным, ведь они уже точно сыграют в Лиге чемпионов в следующем году, а отставание в семь очков от Атлетико за четыре тура до конца сезона, скажем прямо, является практически неприступной величиной. Однако, авантюрный коллектив Лопетеги не знает модели отношений "фаворит – аутсайдер", что показывала ранее и, определенно, может продемонстрировать в предстоящей игре.

Букмекеры считают фаворитом встречи Реал. Так, компания Фаворит предлагает на победу "бланкос" коэффициент 1,95. Победа Севильи оценена в 4,20, а ничейный результат — в 3,78.

Матч Реал — Севилья начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.