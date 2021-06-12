Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках поединка первого тура чемпионата Европы-2020 сборная Бельгии выступит в качестве номинальных хозяев стадиона Санкт-Петербург в матче против России.

Бельгия — Россия

суббота, 12 июня, 22:00. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург. Главный арбитр — Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия, Испания). Прямая трансляция на телеканалах Украина, Футбол 1/2.

Россиянам в очередной раз не повезло со жребием на крупном международном форуме, раз уж им в группу был делегирован один из явных фаворитов на победу на Евро-2020. Бельгийцы в ранней фазе расцвета своей актуальной обоймы успешно стартовали на чемпионате мира-2014 с игры против команды Фабио Капелло (1:0), после чего "поигрались" уже коллективом Станислава Черчесова в отборе на нынешнее первенство. Да, именно в компании с Бельгией россияне завоевали вторую строчку в отборочной группе (4:1 и 3:1), а теперь им предстоит вновь встретиться с одним из наиболее неудобных для себя соперников — 0 побед в официальных матчах после развала СССР.

Команда Роберто Мартинеса выглядит монопольным фаворитом квартета B, в то время как перспективы России в большей степени будет определять успешность поддержания задора со стороны национальной команды Дании. Впрочем, и Финляндия в матче отбора на чемпионат мира-2022 показала, что зацепиться за необходимый ей результат вполне способна. В то же самое время, любые набранные баллы в игре против "Красных дьяволов" серьезно укрепят позиции команды Черчесова.

Букмекеры считают фаворитом встречи Бельгию. Так, компания Фаворит предлагает на победу "Красных дьяволов" коэффициент 1,97. Победа России оценена в 4,44, а ничейный результат — в 3,54.

Матч Бельгия — Россия начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.