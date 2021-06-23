Фавориты противостояний

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В рамках поединка третьего тура чемпионата Европы-2020 сборная Португалии выступит в качестве номинальных хозяев Пушкаш Арены в Будапеште в матче против национальной команды Франции.

Португалия — Франция

среда, 23 июня, 22:00. Пушкаш Арена, Будапешт. Главный арбитр — Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия, Испания). Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2.

Генератор центральных поединков тура в "группе смерти" отработал на полную мощность на текущем международном форуме. В скором времени мы вновь станем свидетелями большого поединка, у которого в недавнем прошлом появился дополнительный подтекст. Именно на полях Франции пятью годами ранее Португалия становилась чемпионами Европы, а в текущих реалиях всеми силами пытается отстоять ранее завоеванный титул. Но вот незадача — в отличии от того форума, "европейские селесао" уже успели потерпеть свое первое поражение в сумасшедшем матче против Германии несколькими днями ранее (2:4).

Трибуны венгерской Пушкаш Арены будет негостеприимно встречать обе команды, так как ранее их футболисты пожаловались на дискриминационные выкрики во время матчей против местной национальной команды. К слову, подопечные Дидье Дешама могли бы и не обращать особого внимания на предстоящую дуэль, если бы туром обыграли бы "волшебных мадьяр" (1:1). А так, "Les Bleus" на практически равных с остальными правах будет бороться за выход в плей-офф. Вылететь, с большой долей вероятности, гости точно не смогут, но и негоже ведь действующим чемпионам мира проваливаться на третью строчку, правда? К слову, победитель квартета теоретически может попасться команде Андрея Шевченко в 1/8 финала.

Букмекеры считают фаворитом встречи Францию. Так, компания Фаворит предлагает на победу "Les Bleus" коэффициент 2,15. Победа Португалии оценена в 3,75, а ничейный результат — 3,10.

Матч Португалия — Франция начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.