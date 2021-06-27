Чтиво

Сергей Шевченко предлагает изменить формат чемпионата Европы.

Целых два дня украинские (и не только украинские!) болельщики провели, обложившись таблицами и регламентами, вычисляя чуть ли не на калькуляторе, при каких раскладах команда Андрея Шевченко пройдёт дальше. Успешный результат матчей в группе Е, безусловно, обрадовал, породив заодно уйму мемов и шуток вроде той картинки с рабочими, которую запостил у себя в Твиттере даже посол Швеции, или короткого анекдота: кто и кого теперь должен обыграть, чтобы Украина прошла в четвертьфинал?

Кроме разнообразных приколов, темой для обсуждения стали более серьёзные вещи — в частности, сам формат Евро с 24 командами. Чемпионат по такой системе разыгрывается не впервые, но в 2016-м, по большому счёту, удалось избежать излишне сложных раскладов при определении команд, выходящих из группы. Теперь неоднозначность регламента предстала во всей красе. Любой формат, где нет простого "из группы выходят первые две команды", обречён быть мишенью для критики. Речь даже не о "заочном" выходе сборной Украины, это лишь яркий пример. Порочна сама идея "лучших третьих мест", от которой отказались на уровне чемпионата мира — с 24-мя командами там играли с 1982-го по 1994-й год, после чего перешли на классическую схему с 32 участниками.

Итак, почему бы не расширить финальный турнир чемпионата Европы до 32 команд? В чём плюсы и чем это чревато?

Уголок реакционера

Сразу же оговоримся, что лучший формат для Евро — 16 команд. Это классика, оптимальное сочетание высокого уровня и разнообразия. С одной стороны, чемпионат Европы зачастую называли более сложным турниром по сравнению с чемпионатом мира, и вы сами с ходу вспомните тяжелейшие группы, выпадавшие каждые четыре года (например, Германия-Чехия-Италия-Россия в 1996-м или Германия-Португалия-Дания-Нидерланды в 2012-м). Сейчас понятие "группа смерти" во многом изжило себя. Фавориты стали более живучими, ведь они могут оказаться в плей-офф с третьего места. Да, нынешняя группа F венгерскими стараниями получилась интригующей, но насколько она была бы интереснее, выходи оттуда две команды, а не три — уж точно Португалия с Францией не катали бы мяч на последних минутах.

С другой стороны, и в заветные 16 могли пробраться неожиданные участники вроде Словении в 2000-м или Латвии в 2004-м, квалификация давала им такой шанс. Увы, этот формат отошёл в прошлое, и вернуть прекрасную эпоху — утопическое желание. УЕФА не пойдёт на сужение круга участников Евро. Двигаться можно только в сторону расширения.

Простота и выгода

Представьте типичный чемпионат мира, но исключительно с европейскими командами. Восемь групп, затем 1/8 финала — формат, многократно опробованный на уровне сборных. Без лихорадочного изучения регламента и положения команд, с изначально прозрачной сеткой плей-офф. Все команды решают судьбу собственными усилиями, за исключением совсем уникальных случаев (невыход Италии на Евро-2004). Это — главный довод для болельщиков в пользу расширения Евро.

Расширение, вне сомнения, выгодно для УЕФА. При 24 командах на Евро проводится 51 матч, при 32 их количество возрастает до 63 (если без матча за третье место). Больше задействованных стран, трансляций, денег за билеты — сплошная прибыль.

С другой стороны, увеличиваются требования к хозяевам Евро, ведь для такого количества матчей необходимо задействовать больше городов и стадионов. Это решаемый вопрос, всё-таки уровень футбольной инфраструктуры растёт с каждым годом. Германия, хозяин Евро-2024, блестяще провела ЧМ-2006 с 32 участниками и наверняка справилась бы с аналогичным форматом Евро. То же самое касается других крупных европейских стран.

Сложнее с модной нынче идеей проводить ЧЕ в нескольких странах, но и здесь решение на поверхности: выбирать для Евро отдельный регион, задействуя при необходимости три-четыре страны, а то и более (без прямого попадания хозяев в финальный турнир). Например, очень симпатично выглядел бы чемпионат Европы в Скандинавии или на Балканах. Впрочем, это тема для отдельного разговора.

Уровень не пострадает

Логичное опасение: если переход с 16 команд на 24 резко понизил средний уровень турнира, то 32 участника лишь усугубят проблему, не так ли?

Расширение не приведёт к улучшению качества, это бесспорно. Но и заметно хуже не станет. Особенность европейского футбола в широкой прослойке сборных-середняков, которые примерно равны между собой. Это они боролись между собой в стыковых матчах, где получались равные схватки вроде Венгрия — Исландия или Шотландия — Сербия. Добавив ещё восемь команд к финальному турниру, УЕФА не запустит туда аутсайдеров, а лишь приоткроет дверь для команд средней руки, которые и без того были на грани прохода.

Можно усмотреть в этом и явный позитив: мимо Евро реже станут пролетать звёзды вроде Яна Облака или Эрлинга Холанда, чьи сборные не всегда играют стабильно. К тому же, специфика крупных турниров в том, что там проявляют себя не те, кто был лучше на протяжении нескольких лет, а те, кто набрал форму на короткий отрезок. Соответственно, с 32 командами увеличиваются шансы получить команду-сюрприз вроде Исландии-2016.

А как же квалификация?

Она во многом обессмысливается: из 55 европейских сборных проходить будет 32 — больше половины. По сути, квалификация сведётся к отсеву совсем уж неподходящих команд вроде типичных "карликов" или стран, где футбол в явном упадке.

Проблема ли это? Отнюдь. Нишу квалификации займёт новый и уже полюбившийся турнир — Лига наций, чей формат заточен на игру равных команд друг с другом. Зачем гонять фаворитов в Андорру или Сан-Марино, если они могут играть друг с другом в дивизионе "А" Лиги наций, а "карлики", соответственно, будут выяснять, кто из них выше, в дивизионе "D"? К тому же, классическую интригу отбора мы не потеряем насовсем, ведь остаётся квалификация ЧМ, где условия будут куда более жёсткими, чем на Евро.

Более того, при расширении логичен вариант, при котором ведущие команды Европы автоматически попадают на ЧЕ — например, лучшие восемь или лучшие шестнадцать сборных по рейтингу. Это позволит разгрузить график футболистов из топ-клубов, на который нынче много жалоб. Даже здесь можно извлечь пользу из идеи расширить Евро до гармоничного формата с 32 участниками.