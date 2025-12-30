Інше

Football.ua розглядає найбільш суперечливі трансфери минулого літа за підсумками першої частини сезону-2025/26.

Літнє трансферне вікно-2025 подарувало світу футболу безліч багатообіцяючих переходів. Деякі з них, як от придбання Ліверпулем центрфорварда Юго Екітіке, наразі сприймаються скоріше позитивно, тоді як чимало інших трансферів поки що себе не виправдовують. Сьогодні Football.ua зосередиться саме на менш вдалих переходах гравців під час минулого літнього трансферного вікна.

Примітка: суми трансферів (€) указані за даними авторитетного порталу transfermarkt без урахування бонусів

Трент Александер-Арнольд (із Ліверпуля до Реала Мадрид, 10 млн)

Переможець Ліги чемпіонів-2018/19 і двічі чемпіон Англії Александер-Арнольд покликаний на багато років уперед закрити позицію правого захисника в мадридському Реалі. Поповнити склад "бланкос" Трент міг і безкоштовно, але їм він був потрібен уже на Клубному чемпіонаті світу в червні-липні, тож Ліверпуль отримав компенсацію.

Поки що Тренту не вдалося як переконати вболівальників мадридців у своїй спроможності стати довгостроковою заміною Дані Карвахалю, так і просто продемонструвати стабільні, гідні попередніх успіхів англійця виступи. Звісно ж, фактор травм ігнорувати не можна, через що кандидатуру ексзірки Ліверпуля в цій десятці цілком справедливо вважати найбільш суперечливою, хоч і не такою, що взагалі не має права на життя.

Алекс Баена (із Вільярреала до Атлетіко Мадрид, 42 млн)

Чудовими виступами за рідний для нього Вільярреал Баена заслужив на підвищення, нарешті досягнувши його минулого літа. Лівий вінгер, який також може зіграти на позиції атакувального півзахисника, опинився в розпорядженні Дієго Сімеоне в мадридському Атлетіко. Повноцінно розкритися протягом першої половини сезону-2025/26 Алексу не вдалося.

Іспанець поки що не виправдовує очікувань уболівальників "рохібланкос", хоч і не без перешкод у вигляді деяких проблем зі здоров'ям. У 14-ти матчах усіх турнірів Баена записав на свій рахунок два гола й тільки один асист, що статусу найкращого асистента Ла Ліги-2023/24 і одного з найкращих у сезоні-2024/25 навряд чи відповідає.

Матеус Кунья (із Вулвергемптона до Манчестер Юнайтед, 74,2 млн)

Кунья дві поспіль кампанії завершив у статусі найкращого бомбардира Вулвергемптона й привернув до себе увагу значно престижніших клубів. Найкоштовнішим продажем в історії "вовків" Матеуса зробив Манчестер Юнайтед. Самим манкуніанцям придбання бразильського центрфорварда/атакувального півзахисника поки що дає доволі суперечливий результат.

У 16-ти матчах команди Рубена Аморіма Кунья відзначився тільки трьома голами та одним асистом. Три з чотирьох результативних дій Матеуса мали місце в трьох поспіль грудневих поєдинках, чим він, можливо, заявив про свою спроможність уже в другій частині кампанії довести, що його перехід до Манчестер Юнайтед запам'ятається як виправданий, а не навпаки.

Джоб Беллінгем (із Сандерленда до Боруссії Дортмунд, 30,5 млн)

Джоб відіграв важливу роль у поверненні Сандерленда до АПЛ і став найкращим молодим гравцем Чемпіоншипу-2024/25. Беллінгемом цікавилися чимало клубів із топ-5 чемпіонатів. Талановитий англієць обрав Бундеслігу, пішовши стопами свого старшого брата Джуда, і поповнив склад дортмундської Боруссії.

Наразі ж повторення сценарію з Джудом, який свого часу заробив на підвищення до Реала Мадрид, на горизонті немає. На початку жовтня навіть з'являлася інформація, що Джоб незадоволений своїм перебуванням у Боруссії Дортмунд і може залишити клуб. 2025 рік центральний півзахисник завершив вилученням у чемпіонаті, у 23-х матчах (повністю відіграв шість) усіх турнірів відзначившись тільки двома асистами.

Флоріан Вірц (із Баєра до Ліверпуля, 125 млн)

Першим із трьох найдорожчих своїх придбань влітку 2025 року Ліверпуль зробив Флоріана Вірца. Німецький атакувальний півзахисник був надважливою складовою успіхів Баєра під керівництвом Хабі Алонсо, заслуживши на переїзд до гранда чемпіонату Англії вслід за іншою ексзіркою леверкузенців Джеремі Фрімпонгом.

Попри умовно вдалий старт (асист у програному фіналі Суперкубка Англії), на наступну результативну дію Вірца вболівальники "червоних" чекали до 22 жовтня (дві гольові передачі в Лізі чемпіонів), тоді як першим голом за Ліверпуль він відзначився аж наприкінці грудня, уразивши ворота безнадійного Вулвергемптона. Очевидно, що семи результативних дій у 23-х матчах усіх турнірів замало для плеймейкера з таким "цінником".

Хаві Сімонс (із РБ Лейпциг до Тоттенгема, 65 млн)

Чимало грандів АПЛ розглядали можливість трансферу талановитого нідерландця. Атакувальний півзахисник міг опинитися в Челсі, але інший лондонський клуб перехопив гравця, перехід якого став одним із найдорожчих придбань в історії "шпор". Тим не менш, витрачені на Сімонса 65 млн поки що дають більше питань, аніж відповідей.

Ключову роль Хаві відіграв тільки в одному матчі Тоттенгема (проти Брентфорда, 2:0), тоді як у нещодавньому поєдинку з Ліверпулем вилучення плеймейкера значно зменшило шанси лондонців скористатися суперечливою формою "червоних" (1:2). 2025 рік Сімонс завершив із двома голами й трьома асистами в 22-х матчах за "шпор" у всіх турнірах, що аж ніяк не відповідає очікуванням уболівальників клубу з Лондона.

Ентоні Еланга (із Ноттінгем Форест до Ньюкасл Юнайтед, 61,4 млн)

У липні Ньюкасл Юнайтед оформив свій другий (на той час) найдорожчий в історії трансфер. Ноттінгем Форест раніше повірив у потенціал Еланги, придбавши шведа камерунського походження в Манчестер Юнайтед. На довіру Ентоні відповів 11-ма голами й 21-м асистом у 82-х матчах за клуб і допоміг йому повернутися до єврокубків. Виступи флангового нападника не залишилися непоміченими якраз керівництвом "сорок".

Заявити про себе в новому клубі гравцеві збірної Швеції поки що не вдалося. Тільки два з 25-ти матчів за Ньюкасл Юнайтед у всіх турнірах Еланга відіграв повністю, відзначившись усього двома асистами. На користь Ентоні грає довіра з боку керманича "сорок" Едді Гау, який нещодавно висловив упевненість у тому, що правий вінгер у майбутньому доведе свою ефективність значно більшою кількістю результативних дій.

Крістофер Нкунку (із Челсі до Мілана, 37 млн)

Ексзірка РБ Лейпциг так і не встиг заявити про себе в клубі з Лондона. Влітку 2023 року француз обійшовся "синім" у 60 млн, у підсумку провівши за них 62 матчі, в яких відзначився 18-ма голами й п'ятьма асистами. У Мілані, який уже звик до придбань гравців із досвідом виступів за Челсі, чомусь повірили в Нкунку й, схоже, прогадали.

За рахунок нещодавнього дубля у ворота Верони Крістофер свою кількість результативних дій у футболці "россонері" довів до позначки в три гола й два асисти в 15-ти матчах усіх турнірів. Міланський гранд не надто задоволений виступами французького нападника і, за попередніми даними, може попрощатися з ним уже взимку, особливо на тлі того факту, що Нкунку отримує одну з найбільших зарплат.

Беньямін Шешко (із РБ Лейпциг до Манчестер Юнайтед, 76,5 млн)

Дві гідні кампанії із РБ Лейпциг, протягом яких Шешко відзначився 39 голами й вісьмома асистами у 87-ми протистояннях, привернули до нього увагу з боку ряду топ-клубів. Головним претендентом на словенського центрфорварда вважався Арсенал, але лондонці все ж вирішили зробити ставку на Віктора Йокереса.

Беньямін у свою чергу опинився в Манчестер Юнайтед, відмовившись від можливості замінити Александера Ісака в Ньюкасл Юнайтед. Манкуніанці придбанням поки що не надто задоволені. У 15-ти матчах гравець порадував усього трьома результативними діями (2+1), залишивши вболівальників МЮ з думками про майбутню можливість повторення сценарію з Расмусом Гойлунном, ефективність якого так само викликала багато питань.

Александер Ісак (із Ньюкасл Юнайтед до Ліверпуля, 145 млн)

На тлі одразу кількох коштовних придбань трансфер Ісака до Ліверпуля цілком справедливо міг здаватися малоймовірним, але "червоні" все ж досягнули бажаного, втретє за трансферне вікно витративши на одного гравця 95+ млн. Дві чудові кампанії шведського центрфорварда з Ньюкасл Юнайтед змусили клуб із Мерсисайду очікувати від нього не менш солідних показників.

Проте, відкриття Александером ліку голів за Ліверпуль в АПЛ клубу довелося чекати аж до кінця жовтня. Вже в грудні Ісак відзначився ще одним результативним ударом, який призвів до травми. Через неї гравець пропустить кілька місяців, тож щонайменше на цей період "червоні" залишаться з усього трьома голами та одним асистом у виконанні шведа в 16-ти матчах усіх турнірів.