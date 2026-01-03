Інше

Football.ua розглядає найбільш вдалі трансфери минулого літа за підсумками першої частини сезону-2025/26.

Раніше визначившись із десятьма поки що найбільш суперечливими переходами літнього трансферного вікна-2025, Football.ua повертається з топ-10 найкращих. Деякі з них були безкоштовними, тоді як два обійшлися клубам у 70+ мільйонів євро.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ТОП-10 УГОД, ЯКІ МОЖУТЬ ПІДКОРИТИ ЗИМОВЕ ТРАНСФЕРНЕ ВІКНО

Примітка: суми трансферів (€) указані за даними авторитетного порталу transfermarkt без урахування бонусів

Хоакін Панічеллі (з Алавеса до Страсбура, 17 млн)

Під час своєї неймовірно активної літньої трансферної кампанії Страсбур звернув увагу й на Панічеллі, солідні виступи якого ледь не вивели Мірандес до Ла Ліги. Аргентинський центрфорвард став другим найдорожчим придбанням в історії клубу Ліги 1, заявивши про себе в дебютному ж протистоянні чемпіонату Франції.

Хоакін у першому турі голом приніс Страсбуру звитягу, 2025 рік завершивши в якості другого найкращого бомбардира Ліги 1 з дев'ятьма результативними ударами. Зокрема, його дубль допоміг "синьо-білим" зіграти внічию з ПСЖ на виїзді. Успіхи гравця помітив і Ліонель Скалоні, керманич збірної Аргентини, за яку Панічеллі дебютував у листопаді.

Кірнан Дьюзбері-Голл (із Челсі до Евертона, 28,65 млн)

На тлі деяких успіхів Джека Гріліша, значно зірковішого літнього новачка Евертона, внесок у результати "ірисок" Дьюзбері-Голла виявився дещо непоміченим. До своєї травми, отриманої у грудневому матчі якраз проти колишнього клубу, англієць здебільшого виступав на рівні, якого від нього очікували в лондонському гранді.

В якості лідера за кількістю результативних дій серед гравців Евертона в АПЛ, центральний півзахисник допомагає клубу боротися за повернення до єврокубків, яких уболівальники "ірисок" не бачили аж із сезону-2017/18. Кірнан уже не раз довів свою спроможність вирішити долю матчу, тож мерсисайдці сподіваються на якнайшвидше його відновлення.

Ян Діоманде (із Леганеса до РБ Лейпциг, 20 млн)

Діоманде стрімко ввірвався до світу європейського футболу в другій половині сезону-2024/25 після кількох років в американських академіях. Леганес помітив івуарійського флангового нападника й той не розчарував, хоч і не зумів урятувати клуб від вильоту з Ла Ліги. Одного гола й двох асистів у десяти матчах в Європі було достатньо для РБ Лейпциг, щоб вирішити придбати Яна.

Як і деякі інші представники цього рейтингу, Діоманде в дебютному ж матчі за новий клуб відзначився голом. Минулий рік івуарієць завершив із сімома результативними ударами й чотирма гольовими передачами в 16-ти матчах, а його орієнтовна трансферна вартість зросла понад удвічі. Ряд грандів уже звернув увагу на вражаючий прогрес Яна.

Віктор Осімген (із Наполі до Галатасарая, 75 млн)

Навряд чи свого часу хтось міг передбачити, що Осімген опиниться не тільки поза топ-5 чемпіонатами, але й не в Саудівській Аравії. Через невдачу в переході до Челсі або Аль-Ахлі влітку 2024 року нігерійський центрфорвард відмовився грати за Наполі й вирушив до Галатасарая, спочатку на правах оренди, а потім, на тлі успішної кампанії, і повноцінно.

Зараз Віктор є головною зіркою чемпіонату Туреччини, нагадуючи про свій бомбардирський статус і поза ним. Шістьма з восьми голів "жовто-червоних" у Лізі чемпіонів, зокрема й єдиним/вирішальним у ворота Ліверпуля в Стамбулі, відзначився саме він. У своїй нинішній формі нападник може не тільки допомогти Галатасараю на полі, але й можливо пізніше компенсувати більшу частину витрачених на нього коштів.

Граніт Джака (із Баєра до Сандерленда, 15 млн)

Джака повернувся до АПЛ після двох кампаній у Бундеслізі, яку виграв із Баєром, також здобувши Кубок і Суперкубок Німеччини. Тепер солідна гра опорного півзахисника дозволяє Сандерленду не тільки не хвилюватися про виліт до Чемпіоншипу, який клуб залишив у 2025 році, але й помріяти про єврокубкову кваліфікацію.

Досвід Граніта допоміг йому одразу ж стати капітаном нового для нього клубу. У 17-ти матчах чемпіонату Англії швейцарець відзначився одним результативним ударом і чотирма гольовими передачами. Опорник також лідирує серед хавбеків Сандерленда за успішними короткими/довгими пасами, виграними дуелями, блокуваннями й виносами.

Антоні (із Манчестер Юнайтед до Реала Бетіс, 22 млн)

Після надихаючої для Антоні другої частини сезону-2024/25 у Реалі Бетіс на правах оренди, клубу із Севільї не без проблем удалося домовитися про повноцінний трансфер бразильця. Зокрема, на флангового нападника претендувала Баварія, але він обрав "зелено-білих", заздалегідь давши слово, що перебереться саме до них.

Очевидно, що в Реалі Бетіс цілком задоволені придбанням. Антоні з вісьмома голами й п'ятьма асистами в 19-ти матчах є лідером клубу за результативними діями. Схоже, бразилець усе ж зумів перезапустити кар'єру після невдалого періоду з Манчестер Юнайтед, що може допомогти йому взяти участь у другому поспіль чемпіонаті світу зі збірною.

Маркус Рашфорд (із Манчестер Юнайтед до Барселони, оренда)

Свого часу перехід Рашфорда до Барселони був би головною новиною трансферного вікна, але влітку 2025 року лівий вінгер змінював клубну прописку на правах оренди в статусі гравця, якому необхідно довести, що його місце в складі того чи іншого гранда є цілком заслуженим. Виходячи з виступів англійця в першій половині сезону-2025/26, у Каталонії він може й затриматися.

Дебютувавши за "блаугранас" у Лізі чемпіонів Маркус дублем приніс їм перемогу над Ньюкасл Юнайтед, у наступних п'яти матчах турніру відзначившись ще одним і трьома асистами. Помітним є внесок нападника й в успіхи Барселони в Ла Лізі, де він є одним із найкращих асистентів. Очікувано, у Каталонії уже розмірковують над викупом вихованця Манчестер Юнайтед.

Раян Шеркі (із Ліона до Манчестер Сіті, 36,5 млн)

Ліонський талант достатньо давно перебував на радарах топових клубів і минулого літа, на тлі найкращого в своїй кар'єрі сезону, все ж пішов на підвищення. Ще на Клубному чемпіонаті світу відкривши лік результативним діям у футболці Манчестер Сіті, французький атакувальний півзахисник/правий вінгер довів, що має чим порадувати вболівальників "містян".

Навіть провівши на полі в чемпіонаті Англії менше половини можливих хвилин, із сімома гольовими передачами Раян Шеркі ділить першу сходинку рейтингу найкращих асистентів турніру. Максимальний рівень свого потенційного впливу на результати Манчестер Сіті француз продемонстрував у нещодавній виїзній дуелі з Ноттінгем Форест, яка на користь "містян" завершилася завдяки його голу та асисту.

Луїс Діас (із Ліверпуля до Баварії, 70 млн)

Діас тріумфально завершив свій період у Ліверпулі, ставши чемпіоном Англії. Здобувши з клубом п'ять трофеїв, колумбійський фланговий нападник вирішив поповнити склад інших "червоних", а саме Баварії, хоча ним також цікавилися Ан-Наср і Барселона. У новому для себе клубі Луїс освоївся блискавично, вже в дебютному матчі відзначившись голом, який допоміг мюнхенцям виграти Суперкубок Німеччини.

Протягом першої частини сезону-2025/26 Діас записав на свій рахунок 13 голів і сім асистів у 22-х матчах. Зараз за результативними діями в Баварії його випереджають тільки Гаррі Кейн (33) і Майкл Олісе (24). Такими темпами, за умови уникнення колумбійцем серйозних травм, вболівальники мюнхенців остаточно забудуть про літні вихідні трансфери Кінгслі Комана й Лероя Сане.

Лука Модрич (із Реала Мадрид до Мілана, вільний агент)

Навіть змінивши один топовий чемпіонат на інший володар Золотого м'яча-2018 Модрич продовжує доводити, що для нього вік — просто цифра. Значний досвід хорвата, якому може позаздрити весь склад Мілана разом узятий, допомагає гранду боротися за Скудетто. Вражаюча форма Луки дозволяє йому впевнено рухатися до важливої для нього поїздки на чемпіонат світу зі збірною Хорватії.

Дебютний і наразі єдиний гол центрального півзахисника за "россонері" приніс їм звитягу над Болоньєю у вересні, а один із двох асистів — нічию з Пізою, врятовану в компенсований час. Із Модричем керманич міланського гранда Массіміліано Аллегрі отримав не тільки додаткову якість у центрі поля, але й стабільність, адже темп Серії А дає можливість щоразу випускати хорвата в стартовому складі.