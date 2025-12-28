Україна

Головний тренер столичного клубу підбив підсумки осінньої частини чемпіонату

Київська Оболонь на зимову паузу вирушила на 12-й позиції у турнірній таблиці. Можливо, цей результат міг бути й кращим, але ближче до зимової перерви команду спіткала неприємна серія з чотирьох матчів без перемог.

Football.ua поспілкувався із головним тренером Оболоні Олександром Антоненком щодо виступів команди у першій частині сезону, планів на зимове міжсезоння та кадровий потенціал.

– Пане Олександре, якщо підсумувати осінню частину чемпіонату для Оболоні: якою вона була?

– Можна розділити її на дві частини. Ми можемо бути задоволені тим, як ми починали. Десь до 10-го туру, до матчу із Поліссям, все йшло відносно добре. А потім настав період, де ми побачили свої проблеми і зрозуміли, над чим нам треба працювати. Вже після чемпіонату передивилися кілька ігор і побачили, на що зробимо акцент під час зимової паузи. Будемо виправляти помилки.

– Десь всередині цієї першої половини ви мали безвиграшну серію з п’яти матчів поспіль. Наскільки це емоційно вас вибивало з тонусу? Чи ви не переймалися, бо знали, що по грі все нормально і результат прийде?

– Ми розуміли, що якщо працювати наполегливо, то все вийде. Сказати, що ми так сильно засмучувалися, то ні, на це не було часу. Треба було багато працювати і виправляти певні нюанси в нашій грі. І хлопці, і ми, були впевнені, що все буде в порядку. Тому так воно й сталося.

– Якщо згадувати найяскравіший матч в осінній частині, то який би ви назвали?

– Напевно, що завжди матчі з нашими грандами запам’ятовуються найбільше, якоюсь мірою. Тим паче, що ми в грі саме з нашим грандом, київським Динамо, зрівняли рахунок. Це дало нам усвідомлення того, що ми не просто так працюємо, є позитивна динаміка в нашій грі. Я думаю, що саме цей матч хлопцям запам’ятався найбільше. Та й гадаю, що будь-кому такі ігри запам’ятаються найбільше.

– Чи не було у вас впродовж осінньої частини чемпіонату думки про те, що влітку можна було якісніше попрацювати над комплектацією команди?

– Ви знаєте, ми задоволені хлопцями, які у нас є зараз. Вони мають велике бажання довести, що ми єдина команда, що гравці, керівництво та тренерський штаб працюють у правильному напрямку. Для нас найголовнішим було бажання самих гравців. Якщо сказати на рахунок того чи могли ми підсилитися ще… Ті гравці, які були у нас в розпорядженні, проявили себе дуже добре.

Загалом ми розуміли, що нам дуже тяжко доведеться входити в чемпіонат. І ми працювали на зборах, розуміли, що нам треба з першого туру доводити, що ми команда. Гравці нас почули. Так, в кінці цього ігрового відрізку дещо не вийшло, але ми зрозуміли, де наші недоліки і як їх виправити.

– Зараз, перед зимовим міжсезонням, чи є розуміння, які позиції критично хотілося б підсилювати?

– Я не думаю, що зараз нам варто на цю тему предметно говорити. Прийде час, мине підготовчий період, почнеться чемпіонат і тоді будемо розуміти, хто до нас доєднається. Нам би хотілося, щоб в команду приходили гравці, які хочуть грати і доводити, що вони футболісти певного рівня. Десь заявляти про себе, як вийшло у цій частині чемпіонату. Не можу вам детально сказати, ким ми підсилимося чи які це будуть позиції. Звичайно, як і кожен тренер, я би хотів підсилити свою команду загалом. Сказати точно можна буде лише після того, як команда збереться після відпустки.

– Дуже багато розмов ходило навколо Дениса Марченка. Яскравий молодий голкіпер, який гарно проявив себе. Станом на зараз він залишається у команді?

– Авжеж, у нього чинний контракт. Якщо будуть якісь рішення, то на рівні керівництва клубу. У нас є цей гравець, ми працюємо з ним. Так, на жаль він отримав травму, але можна сказати, що вже відновився. Знову ж таки, якщо будуть якісь рішення по його трансферу, то це залежатиме виключно від президента клубу, Олександра В’ячеславовича Слободяна.

– Ваш план роботи у зимове міжсезоння: 17 січня ви вирушаєте на турецькі збори, там заплановано кілька контрольних матчів. Скільки спарингів ви плануєте провести?

– Десь 7-8 спарингів. Все буде залежати від того, яку частину роботи ми виконаємо вдома. У нас розданий індивідуальний план, а робота буде дуже непроста. Вже є шість суперників, а далі будемо дивитися. Матимемо дуже непростий перший етап у Туреччині, бо там працюватимемо над тим, про що я вам вже казав. Адже ми знаємо, чого нам не вистачило у першій частині і саме це будемо покращувати.

– І останнє: яка задача стоїть на весняну частину сезону? Зберегти місце в УПЛ, никнути перехідних матчів чи залишитися якомога вище у турнірній таблиці?

– Ви правильно сказали: наше головне завдання можна сформулювати так: закріпитися у таблиці як можна вище. Ми працюємо від матча до матчу. Є суперник, є підготовка до нього. Загальна робота буде на зборах, а ближче до кожної гри будемо розбирати вже усіх суперників. Ми завжди ставимо за мету перемагати у кожній грі. Як це виходить, це вже залишається в нашому тренерському штабі. А так, хочеться вигравати постійно. Дякувати, що гравці нас розуміють і якісь результати – це винагорода для кожного гравця та команди окремо. Завдання – це закріпитися якомога вище у турнірній таблиці.