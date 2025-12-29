Інше

Розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня!

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ФІФА ЗНЯЛА ТРАНСФЕРНИЙ БАН З АН-НАСРА

Вгадати про що будуть жарти зовсім неважко:

📰 58-РІЧНИЙ МІУРА ПІДПИСАВ КОНТРАКТ ІЗ ФУКУСІМА ЮНАЙТЕД

📰 ЗАХИСНИК ФУЛГЕМА ЙОАХІМ АНДЕРСЕН ВПРАВИВ ПАЛЕЦЬ ПРЯМО НА ПОЛІ ТА ПРОДОВЖИВ ГРУ

📰 ЦІКАВА УМОВА ПСЖ МОЖЕ ЗІРВАТИ ПРОДОВЖЕННЯ КОНТРАКТУ З УСМАНОМ ДЕМБЕЛЕ. ПАРИЖАНИ НАПОЛЯГАЮТЬ НА ЗМЕНШЕННІ БАЗОВОЇ ЗАРПЛАТИ В ОБМІН НА БОНУСИ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

📰 АНДРІЙ ЛУНІН ЗНОВУ НА РАДАРАХ ВІЛЬЯРРЕАЛА

📰 ПЕДРІ МРІЄ ПРО ПОВЕРНЕННЯ МЕССІ ДО БАРСЕЛОНИ: "ШКОДА, ЩО НАМ НЕ ВДАЛОСЯ ПОСПІЛКУВАТИСЯ ОСОБИСТО"

📰 САУДІВСЬКА АРАВІЯ СПОКУШАЄ КУРТУА КОНТРАКТОМ НА 90 МІЛЬЙОНІВ

📰 ЛУЇС ЕНРІКЕ НАКЛАВ ВЕТО НА ПЕРЕХІД ВІНІСІУСА В ПСЖ

📰 ЗАХИСНИК НЬЮКАСЛА ДЕН БЕРН ЗРОБИВ ЗІЗНАННЯ: "Я НЕНАВИДЖУ ЛІВЕРПУЛЬ З 90-Х"

ЮНВА?

📰 ЗІРКИ АНГЛІЙСЬКОГО ФУТБОЛУ ГРІЛІШ ТА ВОКЕР ЗАПАЛИЛИ У ЛОНДОНІ: ВЕЧІРКА НА 20 ТИСЯЧ ФУНТІВ ТА ФІНАЛ У СТРИПТИЗ-КЛУБІ. "ДЖЕК НЕ ЦІКАВИВСЯ ПРИВАТНИМИ ТАНЦЯМИ, ВІН ПРОСТО ХОТІВ ВИПИТИ ПІЗНО ВВЕЧЕРІ. ВІН НАВІТЬ НЕ ДИВИВСЯ НА СТРИПТИЗЕРОК, АДЖЕ ПЕРЕБУВАЄ У ЩАСЛИВИХ СТОСУНКАХ"

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НА BOXING DAY ЗДОБУВ ТРИ ОЧКИ ПРОТИ НЬЮКАСЛА