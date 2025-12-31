Інше

Редакція сайту бажає вам усього найкращого в прийдешньому, 2026-му році.

Черговий рік уже майже позаду й саме час обмінюватися побажаннями на наступний, 2026-й. Україна все ще перебуває в стані повномасштабної війни з рф, не втрачаючи надії на справедливий мир.

Сьогоднішнє привітання, як і попередні, було б неможливим без відданих людей, які приєдналися до Сил оборони країни, були їхньою частиною й раніше або допомагали їм увесь цей час. Як і наприкінці 2024 року просимо не забувати про потреби війська, а також побажати здоров'я й сил усім, хто так чи інакше робить внесок у захист України від російських окупантів.

За традицією, редакція сайту Football.ua не залишить вас без побажань на наступний рік!

У 2026 РОЦІ БАЖАЄМО ЧИТАЧАМ НАШОГО САЙТУ:

🎄 Нехай ваше життя буде значно менш драматичним, аніж матч Манчестер Юнайтед — Ліон (5:4) у Лізі Європи.

🎁 Завжди вірте, що ваш час ще настане, як в Усмана Дембеле або Ігоря Костюка.

😮‍💨 У будь-якій ситуації майте сили залишатися скромними — як казав Ерлінг Голанд.

❄️ Приємно дивуйте всіх, як ЛНЗ у першій частині сезону-2025/26.

🎅 Бажаємо завжди залишатися у формі незалежно від віку, як Лука Модрич.

☃️ Не бійтеся впевнено продовжувати рух назустріч своїм цілям, як Кріштіану Роналду йде до позначки в 1000 голів.

💪 Приймайте поразки з гідністю — не беріть приклад з Унаї Емері.

🎄 Майте більше досягнень на потенційних нових робочих місцях, аніж в Еріка тен Гага з Баєром.

🎁 Не розчаровуйте тих, хто на вас розраховує — так, як Динамо Київ своїх уболівальників результатами в Лізі конференцій.

🔥 Нехай ваше життя буде довшим навіть за 90 хвилин на Бернабеу .

👀 Якщо Гаррі Кейн виграв командний трофей, а Тоттенгем здобув Лігу Європи — ви точно можете абсолютно все!

❄️ Нехай усі без винятку ваші покупки одразу ж окупаються, на відміну від деяких літніх придбань Ліверпуля.

🎅 Щоб у 2026-му ті, хто з вами літав, не залишали вас у разі падіння, так само, як Жирона не залишила Мічела.

😅 Бажаємо, щоб у вашому житті було менше пацюків та мишей, ніж на Олд Траффорд

☃️ Не забувайте допомагати близьким, як це робить Ліонель Мессі своїми асистами на партнерів.

🏆 У новому році нехай усі ваші здобутки та прагнення помічаються та винагороджуються — цього ж побажаємо Феде К'єзі в Ліверпулі

💫 Будьте справжніми героями для близьких та своєї сім'ї — як Руслан Маліновський для збірної України, а ЗСУ — для усієї нації!

І до персональних футбольних побажань. Збірній України бажаємо досягнути успіху в плей-оф відбору чемпіонату світу-2026 із подальшим гідним виступом на самому мундіалі. УПЛ побажаємо, щоб інтрига в боротьбі за титул чемпіона країни тривала якнайдовше, а Шахтарю окремо — успіхів у спробі виграти Лігу конференцій.

Нехай у 2026 році ще більше українських гравців отримають можливість проявити себе в топових чемпіонатах. Артему Довбику — реалізованого шансу в Ромі або іншому клубі.

Дякуємо, що продовжуєте читати, нерідко цілком справедливо критикуючи. Ще раз вітаємо всіх із наступаючим, 2026 роком! Обмінюйтеся своїми привітаннями в коментарях.