Від тріумфу Крістал Пелес до феноменального чемпіонства Ліверпуля — як англійська Прем’єр-ліга сказала "прощавай" ері домінування та вітала нову еру непредбачуваності.

Цього року Boxing Day, на жаль, не подарує нам традиційну велику кількість матчів АПЛ протягом однієї доби, проте це не означає, що ви маєте залишитися без подарунків зі смаком англійського футболу.

2025 в Англії увійде в історію як справжній рік переворотів у футболі. Ера беззаперечного домінування Манчестер Сіті остаточно завершилася, а поняття "великої шістки" розмилося під натиском амбітних так званих "аутсайдерів", яких вже важко такими називати. На тлі провалів деяких грандів розквітали історії неймовірного успіху клубів з середини таблиці, а титул здобула команда, яка вступила в нову еру без свого харизматичного лідера.

Цей рік довів, що в сучасній АПЛ і не тільки можливо все — навіть виграний трофей Тоттенгемом: від першого в історії титулу до скандальної дискваліфікації з Ліги Європи, від тріумфального повернення в еліту до глибокої кризи колишніх велетнів.

Ліверпуль без Клоппа: чемпіонство всупереч усьому

Найбільше питання перед минулим сезоном: чи зможе Ліверпуль жити без Юргена Клоппа? Арне Слот дав переконливу відповідь, здобувши чемпіонський титул у свій дебютний рік. Команда демонструвала вражаючу стабільність, а Мохамед Салах (29 голів + 18 асистів) показав один з найкращих сезонів у кар'єрі, ставши головним творцем успіху та найкращим гравцем року в Англії.

Перший сезон Арне Слота на чолі Ліверпуля мав стати перехідним. Замість цього він завершився чемпіонством — неочікуваним, але дуже закономірним. "Червоні" виграли АПЛ із найнижчим показником набраних очків для чемпіона за останнє десятиліття, проте зробили це переконливо.

Утім, казка перевернулася з ніг на голову вже в новій кампанії. Трагічна загибель Діогу Жоти нанесла серйозний психологічний удар по команді влітку — не врятувала навіть рекордна трансферна кампанія у рамках глобальної перебудови складу, протягом якої було витрачено майже 500 мільйонів євро:

▪️Александер Ісак, найдорожчий трансфер в історії АПЛ, приїхав без повноцінної передсезонної підготовки на тлі скандального переходу з Ньюкасла, не був готовий фізично та ментально, не показав очікуваного рівня і зрештою вибув через травму.

▪️Флоріан Вірц поки що так і не знайшов себе в англійському футболі, не забивши жодного гола в рамках АПЛ та за Ліверпуль у цілому.

▪️Мілош Керкез наразі не вражає, а Джеремі Фрімпонга з Джованні Леоні страждають від травм. Додайте до цього конфлікт тренера з Мо Салахом, неймовірний регрес та невизначеність з контрактом Ібраїми Конате, награвання нового голкіпера Гіоргі Мамардашвілі та зірваний трансфер Марка Геї в останній день літнього трансферного вікна — маємо великі проблеми в лінії оборони "червоних", які Слоту потрібно вирішувати.

Чемпіонство не зняло всіх питань — воно лише відкрило нові. Поточний сезон вже став справжнім тестом для Слота. Чи зможе він його пройти та перетворити проміжний успіх на системний? Поки питання залишається відкритим.

Кінець домінування Манчестер Сіті

Те, що здавалося неможливим ще кілька років тому, стало реальністю: Манчестер Сіті втратив статус беззаперечного гегемона. Команда Пепа Гвардіоли пережила сезон спадів, тактичних сумнівів і кадрових проблем.

Зміна поколінь, поразки від середняків, нестабільність у ключових матчах і відчуття втоми від власної системи дали зрозуміти: ера абсолютного контролю завершилася.

Сіті залишається грандом, але більше не лякає так, як це було раніше. Протягом року тренерському штабу "містян" вдалося дещо покращити ситуацію та стати на рейки машини на чолі з Ерлінгом Голандом, але зараз ми перебуваємо у часі, коли манчестерський клуб більше не є фаворитом на чемпіонство.

Арсенал: третє "срібло" поспіль і нова спроба

Арсенал третій рік поспіль фінішував другим — болісна, але показова стабільність. Команда Мікеля Артети йшла до мрії, але знову не зробила останній крок.

Попри це, саме "канонірів", що посідають першу сходинку в таблицях АПЛ та Ліги чемпіонів, зараз вважають фаворитами чемпіонату та чи не найкращим клубом у Європі станом на зараз.

Потужні підсилення влітку створили для "Super Mik Arteta" умови, коли він має фактично два рівноцінних склади, тому навіть відсутність та травми лідерів більше не відчуваються так само болісно, як колись... Але без проблем не обходиться: грудень традиційно є важким місяцем для "канонірів" — знову з'явилися проблеми з реалізацією моментів при тому, що команда створює їх удосталь.

Але якщо раніше Арсенал втрачав очки в цей період, то зараз все виглядає набагато краще. Клуб із Північного Лондона має змогу завершити цей рік на вершині європейського футболу перед можливим досягненням глобальних цілей у 2026, чого так палко чекають фанати "канонірів".

Крістал Пелес: казка Олівера Гласнера

Під керівництвом австрійського стратега Олівера Гласнера Крістал Пелес пережив рік, який можна назвати казковим. Після жахливого старту (без перемог у перших 8 матчах) "орли" не лише стабілізували гру, а й зробили неймовірний ривок. Команда з Південного Лондона вперше в своїй історії виграла Кубок Англії, а потім і Суперкубок країни, обігравши у фіналах Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Кваліфікація до Ліги Європи стала історичним досягненням, однак ця казка була трохи зруйнована не на полі, а в "кабінетах". "Орлів" виключили з ЛЄ через "конфлікт інтересів" на тлі зв'язку власників з Ліоном та понижені до Ліги конференцій.

Але незважаючи на втрату головної зірки команди Еберечі Езе, який здійснив мрію та повернувся до Арсеналу, Крістал Пелес зміг зберегти рівень футболу, але амбіції стати клубом з префіксом "топ", схоже, ні. Олівер Гласнер та Марк Геї, схоже, продовжувати контракт із клубом не будуть, тому єдине що потрібно босам "орлів" — це "план Б", щоб залишатися на плаву.

Ньюкасл Юнайтед: трофей, на який чекали 70 років

Ньюкасл Юнайтед подарував своїм фанатам історичний момент — перемогу в Кубку англійської ліги. Це перший великий трофей клубу з 1955 року, і здобутий він був у фіналі проти… чемпіона Англії Ліверпуля.

Команда Едді Гау не лише зняла прокляття, а й повернулася до Ліги чемпіонів, підтвердивши статус нового серйозного гравця на англійській сцені.

Ноттінгем Форест: злет і самознищення

Головна сенсація сезону — Ноттінгем Форест. Команда, яка ще нещодавно боролася за виживання, зуміла пробитися до єврокубків і стати символом "нової Прем’єр-ліги".

Але рішення звільнити Нуну Ешпіріту Санту через конфлікт із одним із керівників Еду Гаспаром стало не просто фатальним, а катастрофічним .

Без тренера, який побудував систему з акцентом на прагматичний футбол, клуб знову скотився до боротьби за виживання, запросивши Анже Постекоглу — фахівця, який за своєю філософією просто ненавидить той самий "прагматизм". Що ж могло піти не так, вірно? Постекоглу без результатів буде дуже швидко звільнений, а повернення до консервативного футболу вже під керівництвом Шона Дайча дозволило "лісникам" відірватися від зони вильоту.

Чи на такий розвиток подій розраховував "головний бос" Евангелос Марінакіс, коли розпочинався новий сезон? Ні, але ще є шанс пошуміти у Лізі Європи.

Тоттенгем: довгоочікуваний трофей без стабільності

Тоттенгем виграв Лігу Європи, обігравши в англійському фіналі Манчестер Юнайтед, що стало першим єврокубком для "шпор" за 41 рік і першим великим трофеєм взагалі з моменту тріумфа в Кубку ліги у 2008 році.

Меми про "Кубок Ауді" нарешті залишилися у минулому, а Анже Постекоглу дотримав слова: "Я завжди виграю трофеї на другий рік роботи". Проте навіть перший великий титул за багато років не врятував його від звільнення.

Парадокс 2025 року: трофей є, стабільності — немає. Тоттенгем продовжує перебувати в довгостроковому процесі перебудови — Сон Хин Мін пішов, а тренерський тепер тягар упав на плечі Томаса Франка, якому, звичайно, також потрібно багато часу для впровадження своєї системи. Результати зараз не тішать, але справа Постекоглу живе і матчі "шпор" традиційно весело дивитися: ніколи не знаєш, що у підсумку станеться на полі.

Українці в АПЛ: різні траєкторії

▪️Ілля Забарний покинув Борнмут, здійснивши багатомільйонний трансфер до ПСЖ за 63 млн євро, що підтвердило його статус одного з найперспективніших центрбеків Європи.

▪️ Найяскравіший прогрес показав Єгор Ярмолюк . У 2025 році він виборов місце основного та ключового гравця Брентфорда, ставши важливою ланкою в центрі поля "бджіл". Якщо зростання 21-річного хавбека продовжиться — слід чекати його походу "на підвищення".

▪️Олександр Зінченко нарешті залишив Арсенал, перебравшись до Ноттінгем Форест. Однак його кар'єру в Англії продовжують переслідувати травми, що поки не дозволяють українському універсалу повернутися на колишній рівень.

▪️Віталій Миколенко залишається стабільним гравцем стартового складу Евертона, який після переїзду на новенький Гілл Дікінсон Стедіум та повернення Девіда Моєса перебуває у процесі відродження. Але ситуація з контрактом 26-річного українця поки незрозуміла, тому в 2026 році лівий захисник збірної України може змінити клубну прописку.

▪️Михайло Мудрик — рік без нашого Феррарі. Справа з допінговим скандалом найдорожчого українського гравця в історії все ще відкрита, як і питання щодо майбутнього в його кар'єрі. Найкращий сценарій (коли все вляжеться) — спроба перезапустити кар'єру у французькому Страсбурі, фарм-клубі Челсі.

Інші акценти: Челсі, Астон Вілла, Манчестер Юнайтед і Сандерленд

▪️Челсі виграв Лігу конференцій, ставши першим клубом в історії, який тріумфував у всіх єврокубках, а влітку ще й узяв Клубний чемпіонат світу в оновленому форматі. Відродження "пенсіонерів" під керівництвом Енцо Марески та з Коулом Палмером до рівня "топ" продовжується, але одне стійке відчуття все ж залишається: "новий Челсі" більше схожий на "інкубатор", в якому готові продавати абсолютно всіх талановитих гравців, якщо на цьому можна заробити. В цьому, напевно, і був першочерговий план нових власників.

▪️Астон Вілла продовжує впевнено рости, закріплюючись серед регулярних представників Англії у Європі. Незважаючи на провальний старт, зараз команда Унаї Емері може навіть поборотися за чемпіонство (та знову зіпсувати настрій фанатам Арсеналу).

▪️Манчестер Юнайтед пережив найгірший сезон з 1970-х років, фінішувавши 15-м. Прихід Рубена Аморіма поки не врятував ситуацію, а поразка у фіналі Ліги Європи від Тоттенгема лише додала прикрості та драматизму. Легендарний клуб досі перебуває кризі, якщо дивитися на стан справ у глобальному плані, але локально видно світлі нотки. 2026 може стати переломним для Юнайтед — кожного року фанати "червоних дияволів" цього чекають.

▪️Саутгемптон, Лестер та Іпсвіч не змогли встояти і вилетіли, підтвердивши тренд на складність виживання для новачків — зараз як ніколи близький до цього Вест Гем. Вулвергемптон же в цій кампанії впевнено йде до того, щоб побити антирекорд Дербі Каунті в АПЛ сезону-2007/08 за найменшою кількістю набраних очок (11) — зараз у "вовків" їх два за 17 турів.

▪️На тлі цього яскраво виглядає повернення Сандерленда. "Чорні коти" не лише повернулися в еліту в драматичному стилі за підсумками плейоф Чемпіоншипу, а й завдяки дуже вдалій трансферній кампанії влітку 2025 року вже розглядаються не як бійці за виживання, а як потенційні претенденти на єврокубки. Граніт Джака — лідер цієї "зграї", яка у наступному році має усі шанси стати головною сенсацією в англійському футболі.

Вперед у 2026 рік!

Спливаючий рік остаточно поховав стару модель англійського футболу. Ліга стала глибшою, конкурентною та непередбачуваною. Перемога Ліверпуля та тріумфи Крістал Пелес і Ньюкасла показали, що успіх можливий навіть під час змін або після десятиліть очікувань.

Одночасно провали Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгема (у чемпіонаті) навчили, що сьогодні жоден статус не є гарантією успіху. Приклад того чемпіонського Ліверпуля демонструє, що великі трансфери не є гарантією збереження успіху тут і зараз.

АПЛ вступила в еру, де фінансова дисципліна, грамотна трансферна політика та згуртованість всередині команди часто важливіші за просто гроші. Наступний рік обіцяє бути ще більш захопливим: поранені гранди будуть домагатися свого, а нова хвиля "аутсайдерів" — доводити, що їхній успіх не був випадковістю.

Одне можна сказати точно: "велика шістка" — лише термін із минулого, а Прем’єр-ліга вступила в нову епоху, де кожен сезон може переписати історію — подумати тільки, але ми дожилися, що пояснення рішень арбітрів у суперечливих епізодах тепер чує увесь стадіон!

Саме в цьому головна сила АПЛ — і головна принада.

З прийдешнім Новим роком!