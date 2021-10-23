Чтиво

Football.ua вспомнил далеко не самые известные моменты из жизни одной из наиболее известных личностей в футбольной истории в его день рождения.

Эрлинг Холланд, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роналдиньо, Зинедин Зидан, Роналдо, Марко ван Бастен, Диего Марадона, Мишель Платини… Каждое поколение имеет своих суперзвёзд в футболе — людей, которые выходят далеко за рамки своих клубов и сборных, а становятся достоянием Игры, как таковой, делая футбол явлением, поистине мирового масштаба.

Однако, в этом великолепном списке, всегда есть тот, кто стоит немного особняком, немножечко выше прочих. Имя ему Эдсон Арантис ду Насименту, более известный, как Пеле. Превосходство бразильского "Короля футбола" не в чисто футбольных достижениях, а в том, что во многих аспектах футбола, как социального явления, именно он был первым.

Сравнивать Пеле то ли с Марадоной, то ли с Месси, то ли с любым мало-мальски талантливым юным бразильским футболистом — любимое занятие футбольных журналистов по всему миру. Тем не менее, любое сравнение спортсменов разных поколений выглядит неадекватно, в силу того, что постоянно меняется и совершенствуется сама игра — начиная от фармакологии и заканчивая эволюцией тактической мысли.

В массовом сознании, Пеле остаётся "Королём футбола" и поныне, потому, что он был первой настоящей суперзвездой футбола и в приведённом выше списке Пеле всегда будет №1, чисто хронологически. Тяжело сказать, в каком направлении пошло бы развитие футбола, стань первой футбольной суперзвездой мирового масштаба кто-то другой — раньше или позже, чем стал Пеле.

Несомненно одно — влияние феномена Пеле на формирование современного футбола, как массового явления — огромно. В чём же состоит феномен Пеле и что сделало его первой настоящей футбольной суперзвездой мирового масштаба?

Чтобы это понять, необходимо перенестись в самое начало карьеры "Короля футбола" и в первый же его большой триумф, коим стал чемпионат мира 1958 года. Свой первый мяч на этом турнире, 17-летний Пеле забил в четвертьфинальном поединке против сборной Уэльса. Ещё долгие годы сам Пеле будет считать именно этот гол самым памятным и красивым в своей карьере.

В замечательной книге Игоря Фесуненко "Пеле, Гарринча, футбол", приводится цитата самого "Короля футбола", описывающего этот гол: "В тот момент, когда я получил мяч, я, пожалуй, уже ни о чем не думал. Я исполнял то, что обдумал раньше. На поле игрок должен думать до того, как он принимает мяч.

Тот же, кто размышляет, что ему делать с мячом тогда, когда мяч находится у него в ногах, не может быть хорошим нападающим… Поэтому-то я всегда стремлюсь обдумать два-три варианта дальнейшего продолжения игры еще до того, как мои партнеры передадут мне мяч…".

Далее последовал хет-трик в полуфинальном поединке с Францией и дубль в финале, в ворота Швеции.

Таким образом, 17-летний паренёк, ехавший на ЧМ в качестве запасного игрока ("молодого и перспективного", как любят говорить у нас), стал главным открытием чемпионата мира. К 1958 году трансляции с ЧМ, если не в телеэфире, то в радиоэфире, были доступны уже практически повсеместно, поэтому слава феноменальном юнце быстро достигла мирового масштаба.

Уже в те годы, наиболее богатым, сильным и интересным футбол был в Европе, потому, конечно, европейские клубы тут же стали пристально интересоваться бразильским бриллиантом. Спустя 3 года после того ЧМ, Ювентус, Интер и Милан предлагали за Пеле 600 миллионов лир, что стало бы мировым рекордом (на тот момент, трансферный рекорд составлял 250 миллионов лир (ок. 152 тыс. фунтов стерлингов) — за эту сумму Интер летом 1961 года купил у Барселоны Луиса Суареса Мирамонтеса).

Вызывал Пеле интерес и со стороны мадридского Реала, обласканного опекой режима Франциско Франко и за который уже выступал Ференц Пушкаш. Была заинтересованность и от Баварии.

Столь пристальный интерес к Пеле обеспокоил тогдашнего президента Бразилии Жаниу Куадруша. Он выразил обеспокоенность в специальной ноте, адресованной Жоау Мендонсе Фалькао, президенту Национального спортивного совета. В ней президент заявил, что обеспокоен "неоднократными переходами бразильских футболистов в иностранные клубы", указав при этом, что европейцы хотят "импортировать Пеле", а этот процесс привёл бы к "ослаблению команды-чемпиона".

Завершалась нота призывом к Фалькао "принять меры". В итоге, Куадруш принял меры сам, причём более, чем решительные, специальным указом объявив Пеле "национальным достоянием", что по сути предотвращало возможность его отъезда за границу. Такой указ президента подвергся критике, ведь по сути, Пеле лишался части конституционных прав, гарантированных каждому гражданину Бразилии.

Забавно, что президентская каденция Куадруша продлилась меньше семи месяцев — уже в августе 1961 года из-за политического кризиса в Бразилии, он сложил с себя полномочия президента. А история с Пеле осталась наиболее яркой страничкой его короткой каденции. Таким образом, благодаря Пеле, футбол впервые стал делом государственной важности на наивысшем уровне.

Однако ещё до истории с присвоением Пеле статуса национального достояния, Сантос нашёл крайне удачный и очень популярный в нынешние времена способ заработка. Пользуясь звёздным статусом своих игроков, многие из которых были чемпионами мира, клуб начал проводить регулярные турне и товарищеские матчи в других странах на других континентах.

Сегодня привычным делом является, когда европейские топ-клубы в межсезонье ездят в США или Китай на товарищеские турниры, собирающие полные стадионы и неплохую кассу. В конце 50-х, начале 60-х это было ноу-хау и возможным оно стало именно благодаря зашкаливающей популярности сборной Бразилии и её юного гения, Пеле. Сантос регулярно выступал в ряде стран Южной Америки, в США, ездил в Тринидад и Тобаго и даже в африканские страны.

Широко известной стала история, как в 1969 году, в разгар гражданской войны в Нигерии, Сантос приехал в Бенин-Сити для проведения товарищеского матча с местной командой. По легенде, на время поединка, противоборствующие стороны заключили мирный договор. Пользуясь красивым поводом, многие описывают эту историю как "Пеле остановил войну".

Однако, факт заключения мирного договора не установлен, а после того матча, война длилась ещё год. Вероятно, такая "договорённость" была негласной, безмолвной, когда и так всем понятно, что праздник такого масштаба не должен быть омрачён.

Осенью прошлого года Пеле вспомнил те события в своём аккаунте в Твиттере:

"Нас попросили сыграть товарищеский матч в Бенин-Сити в разгар гражданской войны, но Сантос так любили, что они договорились о прекращении огня в день матча. Это стало известно как день, когда "Сантос остановил войну"".

We were asked to play a friendly match on Benin City, in the middle of a Civil War, but Santos was so beloved that they agreed on a ceasefire on the matchday. It became known as the day that "Santos stopped the war" 🙏 pic.twitter.com/W16wUQoN1O — Pelé (@Pele) October 19, 2020

Естественно, огромная популярность Пеле не могла не воплотиться в его феномен в массовой культуре. Если сегодня футболисты, ставшие актёрами или игроки, которым посвящают песни, не являются чем-то необычным, то в тот период, Пеле стал первым футболистом, ставшим настоящим явлением массовой культуры.

В том числе и в Советском Союзе, где Владимир Высоцкий, вдохновившись перипетиями мексиканского ЧМ-70 написал футбольную песню-зарисовку, одним из ключевых героев которой был Пеле.

В Бразилии же Пеле стал культурным феноменом ещё во время выступлений за Сантос. Слово Игорю Фесуненко и его книге "Пеле, Гарринча, футбол":

"Другое хобби "Короля" неожиданно превратилось в дополнительный и весьма

прибыльный источник его доходов: речь идет о его страсти к театральному искусству. В конце 1968 года телестанция "Экселсиор" в Сан-Паулу заключила с Пеле контракт, по которому он был привлечен к съемкам грандиозного (несколько сот серий) телевизионного фильма на одну из главных ролей.

Каждый понедельник (день отдыха для футболистов Сантоса), "Король" приезжает в Сан-Паулу и перевоплощается в писателя научно-фантастических и полицейских романов, которому приходится сталкиваться с героями своих романов, когда на землю прибывает космический корабль с другой планеты.

По ходу дела, как того требуют святые традиции бразильского телевидения, Пеле приходится прыгать через пропасти, совершать воздушные сальто-мортале на вертолетах и парашютах, преследовать бандитов в океанских глубинах и стратосфере, сворачивать челюсти своим многочисленным противникам и спасать представительниц слабого пола от всевозможных посягательств на их жизнь и честь.

Впрочем, в отношении последнего пункта создатели этой феерической телеэпопеи постоянно сталкиваются с весьма серьезными трудностями: супруга Пеле Розе-Мери, дав согласие на участие мужа в этих съемках, поставила категорическое условие: никаких "сильных" сцен с полураздетыми красотками!

Продюсеры не очень довольны, но стараются не роптать, ибо знают решительный нрав Розе-Мери. Полтора года назад она безжалостно разрушила не менее грандиозную идею какого-то зарубежного рыцаря кинокамеры, вознамерившегося снять ленту о любовных похождениях с участием Брижит Бардо и Пеле в главной мужской роли…

Судя по первым нескольким десяткам серий, эксперимент получился весьма удачным,

фильм пользуется колоссальной популярностью у телезрителей и вскоре будет продан в ряд зарубежных стран. Главной положительной стороной этой затеи является тот факт, что впервые на экране мирового телевидения чернокожий появился не в привычном амплуа шута, бандита, чистильщика ботинок или морально неполноценного существа, а в облике героя, ловкого, умного, обаятельного борца, защитника обиженных.

В контракте специально оговорено, что Пеле будет исполнять только такие роли… И что все телефильмы с его участием должны нести в себе идеи добра, справедливости, защиты человеческого достоинства. Новая работа так увлекла Пеле, что он всерьез подумывает о том, чтобы по окончании своей футбольной карьеры стать профессиональным актером…"

Следующая большая роль Пеле в кино состоялась, конечно же, в Голливуде, уже после окончания карьеры великого бразильца. В компании с Сильвестром Сталлоне, Майклом Кейном, Бобби Муром и прочими звёздами кино и футбола, Пеле сыграл в спортивной драме "Бегство к победе" — о футбольной команде военнопленных в оккупированной Франции времён Второй мировой войны.

Легенда гласит, что в одном из эпизодов Пеле, которому на тот момент уже был 41 год, с первого же дубля забил мяч в падении через себя. А Сильвестр Сталлоне сыграл вратаря, а не полевого игрока, поскольку крайне неубедительно обращался с мячом…

Стоит ли говорить, что Пеле стал одним из первых футболистов, регулярно снимавшихся в рекламе, а его автобиография, вышедшая в 1977 году, стала настоящим бестселлером и в этом он также стал одним из пионеров футбола, как массового явления?

Вернёмся же ненадолго к игровым годам Пеле, точнее к последним годам его карьеры. В 1974 году, 34-летний Пеле, после 18 лет в Сантосе, покинул клуб и должен был завершать карьеру. В дело, однако, вмешался… госсекретарь США Генри Киссинджер. Политик отправился в Сан-Паулу, чтобы убедить Пеле вернуться в игру.

Вот как Пеле рассказывал об этом в одном из своих недавних интервью: "Он пригласил меня пойти с ним в кафе, и там он сказал: "Послушайте. Вы знаете, что я из Соединённых Штатов, и я там занимаюсь политикой. Не хотели бы вы помочь нам продвигать футбол в Соединенных Штатах?".

Чуть позже, перед тем, как Пеле подписал контракт с Нью Йорк Космос, Киссинджер отправил ему телеграмму, в которой говорилось: "Если вы решите подписать контракт, я уверен, что ваше пребывание в Соединенных Штатах внесёт существенный вклад в более тесные связи между Бразилией и США в области спорта".

Дружба Пеле с Киссинджером сохранилась до сих пор.

Влияние Пеле на развитие футбола в США — отдельная большая и интересная тема (пишите в комментариях, если бы хотели увидеть на Football.ua отдельную статью на эту тему). Скажем лишь, что в то время американский "soccer" был, по-сути, полулюбительским и вызывал интерес разве что у энтузиастов, да у недавно прибывших эмигрантов из Европы.

Приезд Пеле дал толчок к первому в истории США футбольному буму, когда стадионы заполнялись до отказа, а на матчи аккредитовались десятки, если не сотни журналистов — всё ради того, чтобы увидеть и рассказать об игре лучшего футболиста мира.

Пеле провёл в США два заключительных года своей карьеры и в 1977 году стал чемпионом Североамериканской футбольной лиги. В этом плане его также можно назвать пионером футбола. Если сейчас отъезд игрока на закате карьеры в США, Китай или арабские страны за длинным долларом — обычное явление, то в те годы это было диковинкой. И снова-таки, это стало результатом колоссальной популярности Пеле во всём мире.

Мог Пеле стать и первым футболистом, ставшим президентом своей страны. Во всяком случае, в 1990 году, "Король футбола" заявлял, что подумывает о том, чтобы баллотироваться на выборах 1994 года. Этим планам не суждено было сбыться, однако в период с 1995 по 1998 год Пеле работал министром молодёжи, туризма и спорта Бразилии.

Уже в XXI веке политические карьеры бывших спортсменов стали скорее обыденностью, тогда же, вхождение бывшего футболиста в Кабинет Министров было исключением. Кто, как не Пеле мог стать таким исключением?

Пеле был первым. Первым феноменом, первой суперзвездой футбола, первым футболистом, ставшим национальным достоянием, первым игроком, сумевшим влиять на международные отношения, первым футбольным явлением в поп-культуре, первым футболистом-актёром, первым-футболистом политиком.

Благодаря этому, карьера и жизнь Пеле определили направление развития футбола и то, каким мы футбол видим сейчас, во многом было сформировано той ролью, которую отыграл в истории футбола Пеле. И наверняка, за этот колоссальный вклад в нашу любимую игру, стоит сказать ему "Спасибо!" и пожелать здоровья "Королю футбола" в его 81-й день рождения.