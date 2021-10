Эрлинг Холланд, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роналдиньо, Зинедин Зидан, Роналдо, Марко ван Бастен, Диего Марадона, Мишель Платини… Каждое поколение имеет своих суперзвёзд в футболе — людей, которые выходят далеко за рамки своих клубов и сборных, а становятся достоянием Игры, как таковой, делая футбол явлением, поистине мирового масштаба.

Однако, в этом великолепном списке, всегда есть тот, кто стоит немного особняком, немножечко выше прочих. Имя ему Эдсон Арантис ду Насименту, более известный, как Пеле. Превосходство бразильского "Короля футбола" не в чисто футбольных достижениях, а в том, что во многих аспектах футбола, как социального явления, именно он был первым.

Сравнивать Пеле то ли с Марадоной, то ли с Месси, то ли с любым мало-мальски талантливым юным бразильским футболистом — любимое занятие футбольных журналистов по всему миру. Тем не менее, любое сравнение спортсменов разных поколений выглядит неадекватно, в силу того, что постоянно меняется и совершенствуется сама игра — начиная от фармакологии и заканчивая эволюцией тактической мысли.

В массовом сознании, Пеле остаётся "Королём футбола" и поныне, потому, что он был первой настоящей суперзвездой футбола и в приведённом выше списке Пеле всегда будет №1, чисто хронологически. Тяжело сказать, в каком направлении пошло бы развитие футбола, стань первой футбольной суперзвездой мирового масштаба кто-то другой — раньше или позже, чем стал Пеле.

Несомненно одно — влияние феномена Пеле на формирование современного футбола, как массового явления — огромно. В чём же состоит феномен Пеле и что сделало его первой настоящей футбольной суперзвездой мирового масштаба?

Чтобы это понять, необходимо перенестись в самое начало карьеры "Короля футбола" и в первый же его большой триумф, коим стал чемпионат мира 1958 года. Свой первый мяч на этом турнире, 17-летний Пеле забил в четвертьфинальном поединке против сборной Уэльса. Ещё долгие годы сам Пеле будет считать именно этот гол самым памятным и красивым в своей карьере.

В замечательной книге Игоря Фесуненко "Пеле, Гарринча, футбол", приводится цитата самого "Короля футбола", описывающего этот гол: "В тот момент, когда я получил мяч, я, пожалуй, уже ни о чем не думал. Я исполнял то, что обдумал раньше. На поле игрок должен думать до того, как он принимает мяч.

Тот же, кто размышляет, что ему делать с мячом тогда, когда мяч находится у него в ногах, не может быть хорошим нападающим… Поэтому-то я всегда стремлюсь обдумать два-три варианта дальнейшего продолжения игры еще до того, как мои партнеры передадут мне мяч…".

Далее последовал хет-трик в полуфинальном поединке с Францией и дубль в финале, в ворота Швеции.

Таким образом, 17-летний паренёк, ехавший на ЧМ в качестве запасного игрока ("молодого и перспективного", как любят говорить у нас), стал главным открытием чемпионата мира. К 1958 году трансляции с ЧМ, если не в телеэфире, то в радиоэфире, были доступны уже практически повсеместно, поэтому слава феноменальном юнце быстро достигла мирового масштаба.

Уже в те годы, наиболее богатым, сильным и интересным футбол был в Европе, потому, конечно, европейские клубы тут же стали пристально интересоваться бразильским бриллиантом. Спустя 3 года после того ЧМ, Ювентус, Интер и Милан предлагали за Пеле 600 миллионов лир, что стало бы мировым рекордом (на тот момент, трансферный рекорд составлял 250 миллионов лир (ок. 152 тыс. фунтов стерлингов) — за эту сумму Интер летом 1961 года купил у Барселоны Луиса Суареса Мирамонтеса).

Вызывал Пеле интерес и со стороны мадридского Реала, обласканного опекой режима Франциско Франко и за который уже выступал Ференц Пушкаш. Была заинтересованность и от Баварии.

Столь пристальный интерес к Пеле обеспокоил тогдашнего президента Бразилии Жаниу Куадруша. Он выразил обеспокоенность в специальной ноте, адресованной Жоау Мендонсе Фалькао, президенту Национального спортивного совета. В ней президент заявил, что обеспокоен "неоднократными переходами бразильских футболистов в иностранные клубы", указав при этом, что европейцы хотят "импортировать Пеле", а этот процесс привёл бы к "ослаблению команды-чемпиона".

Завершалась нота призывом к Фалькао "принять меры". В итоге, Куадруш принял меры сам, причём более, чем решительные, специальным указом объявив Пеле "национальным достоянием", что по сути предотвращало возможность его отъезда за границу. Такой указ президента подвергся критике, ведь по сути, Пеле лишался части конституционных прав, гарантированных каждому гражданину Бразилии.

Забавно, что президентская каденция Куадруша продлилась меньше семи месяцев — уже в августе 1961 года из-за политического кризиса в Бразилии, он сложил с себя полномочия президента. А история с Пеле осталась наиболее яркой страничкой его короткой каденции. Таким образом, благодаря Пеле, футбол впервые стал делом государственной важности на наивысшем уровне.

Однако ещё до истории с присвоением Пеле статуса национального достояния, Сантос нашёл крайне удачный и очень популярный в нынешние времена способ заработка. Пользуясь звёздным статусом своих игроков, многие из которых были чемпионами мира, клуб начал проводить регулярные турне и товарищеские матчи в других странах на других континентах.

Сегодня привычным делом является, когда европейские топ-клубы в межсезонье ездят в США или Китай на товарищеские турниры, собирающие полные стадионы и неплохую кассу. В конце 50-х, начале 60-х это было ноу-хау и возможным оно стало именно благодаря зашкаливающей популярности сборной Бразилии и её юного гения, Пеле. Сантос регулярно выступал в ряде стран Южной Америки, в США, ездил в Тринидад и Тобаго и даже в африканские страны.

Широко известной стала история, как в 1969 году, в разгар гражданской войны в Нигерии, Сантос приехал в Бенин-Сити для проведения товарищеского матча с местной командой. По легенде, на время поединка, противоборствующие стороны заключили мирный договор. Пользуясь красивым поводом, многие описывают эту историю как "Пеле остановил войну".

Однако, факт заключения мирного договора не установлен, а после того матча, война длилась ещё год. Вероятно, такая "договорённость" была негласной, безмолвной, когда и так всем понятно, что праздник такого масштаба не должен быть омрачён.

Осенью прошлого года Пеле вспомнил те события в своём аккаунте в Твиттере:

"Нас попросили сыграть товарищеский матч в Бенин-Сити в разгар гражданской войны, но Сантос так любили, что они договорились о прекращении огня в день матча. Это стало известно как день, когда "Сантос остановил войну"".

We were asked to play a friendly match on Benin City, in the middle of a Civil War, but Santos was so beloved that they agreed on a ceasefire on the matchday. It became known as the day that "Santos stopped the war" 🙏 pic.twitter.com/W16wUQoN1O