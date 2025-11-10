Іспанія

Каталонський грант накопичив найбільшу заборгованість в історії футболу, але продовжує активно розвивати комерційні проєкти, щоб утримати спортивну конкурентність.

Каталонська Барселона стикається з одним із найскладніших фінансових періодів у своїй історії. Як повідомляє The Athletic, сукупна заборгованість клубу сягнула приблизно 1,45 млрд євро, що є рекордом для світового футболу.

За останнє десятиліття Барселона зазнала значних збитків, а найбільш критичним став 2021 рік. Тоді клуб задекларував дефіцит у розмірі 555,4 млн євро, що стало найбільшим фінансовим провалом, зафіксованим у футбольній індустрії.

Попри складну ситуацію, керівництво не зосереджується виключно на скороченні витрат. Натомість клуб активно розширює комерційну діяльність та шукає нові фінансові потоки. Така стратегія покликана дозволити Барселоні залишатися конкурентною на найвищому рівні та зберегти статус топклубу Європи, навіть в умовах рекордних боргів.

