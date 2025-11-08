Іспанія

Каталонський клуб зіграє перший матч на реконструйованому стадіоні в листопаді 2025 року.

Барселона готується повернутися на свій домашній стадіон після масштабної реконструкції. Як повідомляє Sport.es, перша офіційна гра на Камп Ноу після оновлення призначена на 22 листопада 2025 року. В рамках 13-го туру Ла Ліги каталонці прийматимуть Атлетік Більбао.

Напередодні, 7 листопада, клуб провів відкрите тренування на арені, запросивши уболівальників оцінити вигляд та атмосферу головного стадіону Барселони. Це стало першою подією на Камп Ноу з моменту початку реконструкції у 2023 році.

Модернізація відбувалася в межах проєкту Espai Barça. Стадіон отримав оновлені трибуни, сучасний дах, покращену акустику та новітні системи безпеки. Місткість арени зросте до понад 100 тисяч місць, що зробить її найбільшою у Європі.

