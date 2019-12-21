Five O'Clock

В интервью ESPN итальянский специалист рассказал о своих тренерских принципах и о том, что ему не нравится в современном футболе.

Когда Массимилиано Аллегри рос в Ливорно, его дед часто брал его на конные скачки. На ипподроме Каприлли были прожекторы, и Аллегри провел много летних вечеров, сидя на трибунах. Спустя годы этот опыт принес ему пользу. Оказывается, между скачками и футболом много общего.

"Федерико Тесио, один из величайших дрессировщиков лошадей, всегда говорил, что нужно навещать лошадей утром и смотреть, как они передвигают ногами. С футболистами то же самое, – рассказывает Аллегри. – Ты идешь на тренировку посмотреть на игроков и видишь, как они двигаются. Так становится понятно, кто в хорошей форме, а кто – нет. А затем после тренировки ты берешь их показатели и сверяешь их со своими предположениями".

В Милане солнечный зимний день. Приближается День святого Амвросия, общественный праздник, а нас ожидает премьерный вечер в La Scala. Аллегри пребывает в расслабленном состоянии. Он не заинтересован в интервью, хочет просто разговаривать. К моменту, когда мы нашли сходства между лошадьми и футболистами, уже прошло почти два часа с начала нашей встречи.

"Если я вижу, что игрок пробежал немного – скажем, 3 километра – с учащенным сердцебиением, это означает, что он находится не в лучшей форме, – говорит он. – Если бы я просто посмотрел на цифры, то можно было бы решить, что игрок провел хорошую и интенсивную тренировку. Я всегда прошу своих помощников следить за передвижениями игроков, а не за показателями.

У Аллегри даже нет ноутбука или компьютера. Дома у него вы не найдете MacBook – который бы принадлежал ему, по крайней мере.

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"К моему стыду, у меня даже нет компьютера, – говорит Аллегри. – У меня остался iPad, который подарили в Ювентусе. Я смотрю на нем матчи, просматриваю некоторую статистику. К счастью, у меня хорошая память, я помню, что происходило во время матчей".

В работе тренера Аллегри привык доверять своим ощущениям. Он действует естественным образом, обращает внимание на показатели, которые нельзя просчитать или измерить. Аллегри гневно реагирует на распространенную идею о том, что тренер должен следить за матчем с трибун, где все хорошо видно. Аллегри называет это "полной, совершеннейшей чушью", и это единственный раз за вечер, когда он позволил себе резкие высказывания.

"Тренер должен быть у кромки поля. Он должен дышать игрой, понимать, когда нужно сделать замену или убрать с поля лучшего игрока, потому что нужен игрок другого плана, – рассказывает Аллегри. – Как это можно увидеть с трибун? У меня был такой опыт, я чувствовал себя отстраненным, оторванным. Ты не слышишь звуков с поля, не видишь лиц игроков, а это необходимо, чтобы вовремя сделать замену или как-то подбодрить их.

Если ты не там, как ты можешь это сделать. Сидя на трибуне, ты можешь только позвонить своему помощнику на скамейке и сказать: "Убирай его", точно как делают фанаты. Восприятие с кромки поля совершенно другое. Футбол пытаются сделать точной наукой. С таким же успехом тренер мог бы просто ходить в кинотеатр".

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Аллегри смеется над новостью о том, что в Серии А каждому тренеру выдают планшет с приложением "Виртуальный тренер". Еще одна мерзость, по его мнению. Понять доводы Аллегри довольно легко. Сейчас мы начали меньше полагаться на свой мозг, чем когда либо. Для всего есть приложение, инструкция на YouTube, Google имеет ответы на все вопросы. Аллегри считает это преступлением, которое убивает нашу креативность. "Если все механизировать, то не остается думающих игроков", – говорит он.

В последние годы работы в Ювентусе Аллегри часто ругался с теоретиками, научными работниками и тактиками, которые, по его мнению, хотели выставить на первый план себя, а не игроков. "Они хотят научить птиц правильно летать", – было одним из его самых известных высказываний. И это: Если бы они меньше нас учили, мы бы знали больше.

Может показаться, что он не заинтересован в тренировочном процессе, но Аллегри пытается тренировать мозг. Он стимулирует затылочную долю. Он хочет, чтобы игроки думали самостоятельно и чувствует, что сейчас их лишь учат и учат, не оставляя возможности для развития. Он указывает на дверь в конференц-зале отеля Palazzo Parigi, где проходит наше интервью: "Если игроки привыкнут ходить через эту дверь, а она будет закрыта, то они будут лишь биться о нее головой. Если игроки привыкнут думать, то они найдут какой-то другой выход".

Вот так развивается их спонтанность и непредсказуемость.

"Когда мяч получают такие игроки, как Роналду, Дибала, Роналдиньо, Зеедорф или Пирло … Мне нужно расположить других игроков так, чтобы они доставили им мяч, а когда они его получают, то должны сами решить, как действовать, – говорит Аллегри. – Мы с моим 18-летним сыном часто заходим на YouTube и смотрим великих игроков, невероятные вещи, которые они делают в защите и нападении, футбол – это искусство. В Италии все говорят о тактике, схемах, это все чушь. Футбол – это искусство, а художники – это высококлассные игроки. Их не нужно ничему учить, ими лишь можно восхищаться. Им нужно лишь создать условия, чтобы они могли показывать свою лучшую игру".

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"Мне нравится смотреть, как великий игрок делает что-то невероятное, – говорит он. – Я – зритель, который смотрит представление в чьем-то исполнении, а этот кто-то – футболист". Это классический ход Аллегри – преуменьшать свою роль и придерживаться старой итальянской идеи о том, что тренер – это тот, кто наносит наименьший вред команде, ставит все на свои места без излишних премудростей и указывает на ошибки. Это философия, которую Антонио Конте назвал "унизительной", вероятно, из-за того, что она преуменьшает значение тренера.

Аллегри не утверждает, что тренеры не способны вносить ценности или влиять на исход матчей – то, в чем он лично силен. Он просто борется со склонностью все перегружать и усложнять.

"Когда я 30 лет назад был футболистом, я работал с Бруно Джорджи, одним из тех тренеров, которых теперь опорочили, – говорит он. – Он был моим тренером в Кальяри. На доске он ставил футболистов в пары и обводил их кругом. В конце командной беседы он говорил: "Кто выиграет большее количество дуэлей, тот выиграет матч". В то время я удивлялся его словам, но это футбол: перед твоим лицом соперник, и ты должен переиграть его. Когда удается вынести мяч, когда ты выигрываешь верховую дуэль, то мяч оказывается в 70 метрах от ворот, а не в 20 метрах. Если ты выиграешь 18 из 20 дуэлей, твоему сопернику будет сложнее получить голевой шанс".

По его мнению, упор на тактику и схему неправильный.

"Однажды я пошел обедать с Витторио Мунари, лучшим спортивном директором в итальянском регби, – объясняет Аллегри. – Он сказал мне: "Регби – командный спорт, и ты понимаешь все о команде, смотря на нее как: 1+1+1+1… В футболе все точно так же".

Внимание должно уделяться тому, как совершенствовать основные принципы футболиста, улучшать его способности читать игру – всем простым вещам, которым сложнее всего обучить. Из этого происходит организация. Во времена, когда владельцы и болельщики пытаются найти новые идеи, поддаются влиянию продвинутой статистики и тяготеют к тренерам с намеками на новаторство и собственный стиль, Аллегри пытается для себя выяснить, является ли его собственное видение, которое не следует путать с простотой, востребованным на рынке. Он не станет приписывать футболу характеристики, которые ему не присущи, а вместо этого пробивается через весь этот гвалт с убедительными взглядами.

Вопрос состоит в том, востребована ли простота. Результаты 52-летнего специалиста говорят сами за себя, а его вера в свои инстинкты вполне обоснована. Дженнаро Гаттузо как-то сказал об Аллегри: "Он – прекрасный игрок в покер". Он знает, когда нужно придержать карты, а когда – раскрыть.

Однажды на скачках Аллегри поставил на лошадь по кличке Миннесота. Коэффициент на ее победу был очень высоким, и его друг пошутил, что у нее такие же шансы прийти первой, как у Аллегри стать тренером. Миннесота победила, а Аллегри не только выиграл трофеи, но и стал одним из ведущих тренеров своего поколения. Там, где ему предложат работу в следующий раз, могут быть уверенными, что они нанимают победителя.

ESPN, перевод: Сергей Сакара

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