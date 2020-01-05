Тесты

Подсказка: некоторые ответы могут вас удивить.

2019 год подарил нам много ярких событий: уход Ярослава Ракицкого в Зенит, "Мораэсгейт" в сборной Украины, победу Ливерпуля в Лиге чемпионов, первую сельскую команду в УПЛ и возвращение Золотого мяча Лионеля Месси. Спрашивать об этом всем мы, конечно, не будем. Давайте перейдем к чуть более сложным вопросам.

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Василий Войтюк

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