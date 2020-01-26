Тесты

Football.ua предлагает пройти тест накануне поединка между Ромой и Лацио.

В воскресенье, 26 января, пройдет римское дерби: Рома на своем поле примет набравший ход Лацио.

В связи с этим событием предлагаем вам пройти онлайн-викторину посвященную предстоящему дерби.

Если у вас не отображается тест, то выключите блокировщик рекламы или перейдите по ссылке.

Виталий Пасичный

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.