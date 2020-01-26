Football.ua предлагает пройти тест накануне поединка между Ромой и Лацио.
Рома - Лацио, Getty Images
26 января 2020, 11:30
В воскресенье, 26 января, пройдет римское дерби: Рома на своем поле примет набравший ход Лацио.
В связи с этим событием предлагаем вам пройти онлайн-викторину посвященную предстоящему дерби.
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Виталий Пасичный
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