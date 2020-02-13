Тесты

Football.ua предлагает ответить на десять вопросов о знаменитом арбитре.

Сегодня день рождения празднует человек, который был символом понятия "футбольный арбитр" для целого поколения. По этому поводу мы подготовили онлайн-викторину.

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Виталий Пасичный

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