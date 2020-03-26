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Квиз Football.ua о давно почившем, но легендарном турнире

С 1960-го по 1999-й под эгидой УЕФА существовал турнир под названием Кубок обладателей кубков. По своей значимости он уступал Кубку/Лиге чемпионов, но котировался выше чем Кубок УЕФА. Участие в нем принимали исключительно те команды, которые являлись действующими обладателям национальных кубков своей страны.

Этот турнир дважды выигрывало киевское Динамо Валерия Лобановского.

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Горка Элустондо