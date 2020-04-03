Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания о турнире сильнейших.

Ровно 65 лет назад, 3 апреля 1955 года, представители федераций футбола ведущих европейских держав поддержали идею журналиста Габриэля Ано внедрить международный турнир для чемпионов разных стран. Уже осенью того же года стартовал первый розыгрыш Кубка Чемпионов, который очень скоро стал неотъемлемой частью календаря для сильнейших игроков и клубов Европы.

Главным событиям в истории Кубка/Лиги чемпионов мы посвятили специальный тест.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке.