Пока все ведущие футбольные турниры на паузе, мы предлагаем читателям отвлечься от тяжёлых мыслей. Вы будете видеть тройку известных игроков, оставивших по себе славу в разных командах — а от вас потребуется назвать единственный клуб, за который все они выступали.

 

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