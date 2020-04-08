Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания и память, назвав клуб по игравшим за него футболистам.

Пока все ведущие футбольные турниры на паузе, мы предлагаем читателям отвлечься от тяжёлых мыслей. Вы будете видеть тройку известных игроков, оставивших по себе славу в разных командах — а от вас потребуется назвать единственный клуб, за который все они выступали.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.