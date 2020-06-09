Football.ua предлагает вам проверить свою футбольную эрудицию и вспомнить биографии знаменитых игроков.
Самуэль Это'О, Getty Images
09 июня 2020, 16:00
Сегодня мы решили проверить, помните ли вы карьеры известных футбольных путешественников. Вам будут продемонстрированы списки клубов, за которые играли десять различных игроков. От вас потребуется назвать не игрока, а единственный клуб, эмблема которого пропущена.
Например, если вы видите эмблемы МЮ, Реала и Ювентуса и выбор из португальских команд, то правильный ответ – Спортинг, потому что именно с него началась карьера Криштиану Роналду.
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