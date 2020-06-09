Тесты

Football.ua предлагает вам проверить свою футбольную эрудицию и вспомнить биографии знаменитых игроков.

Сегодня мы решили проверить, помните ли вы карьеры известных футбольных путешественников. Вам будут продемонстрированы списки клубов, за которые играли десять различных игроков. От вас потребуется назвать не игрока, а единственный клуб, эмблема которого пропущена.

Например, если вы видите эмблемы МЮ, Реала и Ювентуса и выбор из португальских команд, то правильный ответ – Спортинг, потому что именно с него началась карьера Криштиану Роналду.

Рекомендуем пройти и другие тесты, доступные в соответствующем разделе Football.ua.