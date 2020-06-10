Football.ua предлагает проверить свои знания о одном из самых титулованных тренеров современности.
Карло Анчелотти, Getty Images
10 июня 2020, 14:23
Подготовка Эвертона к возобновлению АПЛ сегодня не обойдется без поздравлений: Карло Анчелотти исполняется 61 год. Уже не первое десятилетие итальянец трудится в авангарде мирового тренерского цеха, пороботав практически везде и выиграв почти все, причем не по одному разу.
В честь легендарного тренера мы подготовили онлайн-викторину.
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