Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания о одном из самых титулованных тренеров современности.

Подготовка Эвертона к возобновлению АПЛ сегодня не обойдется без поздравлений: Карло Анчелотти исполняется 61 год. Уже не первое десятилетие итальянец трудится в авангарде мирового тренерского цеха, пороботав практически везде и выиграв почти все, причем не по одному разу.

В честь легендарного тренера мы подготовили онлайн-викторину.

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