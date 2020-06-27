Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания об одном из величайших испанцев в истории.

Воспитанник Реала, капитан, любимец болельщиков и грозный бомбардир – и это лишь малая толика эпитетов, которые описывают Рауля, того самого Рауля.

Флорентино Перес строил в Мадриде команду "галактикос", приглашал обладателей Золотого мяча, но главной звездой в ней все равно был Рауль – человек, который своей игрой превращал нейтральных зрителей в фанатов "сливочных".

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