Тесты

Нападающий Боруссии Дортмунд сегодня празднует свой 20-й день рождения.

Подобно Килиану Мбаппе, Эрлинг Холанд вихрем ворвался в большой футбол, за один сезон проделав путь от игрока ротации в Зальцбурге до одного из самых обсуждаемых игроков мира, которого постоянно связывают с клубами высочайшего порядка.

Со своим трудолюбием и фанатичным отношением к футболу Эрлинг вполне может достичь высот как минимум Роберта Левандовски. Можно не сомневаться, что впереди его ждет великолепная карьера, однако 10 вопросов для теста набрались уже сейчас. И даже еще один дополнительный.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания об иных великих футболистах.

В тесте использованы фото Getty Images.

Евгений Музыка, Football.ua