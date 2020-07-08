Тесты

Football.ua предлагает читателям проверить знания о ключевом защитнике Ливерпуля и сборной Нидерландов.

Сегодня одному из лучших защитников мира Вирджилу ван Дейку, который стал незаменимой частью "механизма" Юргена Клоппа в Ливерпуле, исполняется 29 лет. Габаритный нидерландец начинал карьеру на родине, но в свое время мог оказаться даже в чемпионате Украины.

В честь Вирджила мы подготовили для вас онлайн-викторину из десяти вопросов, чтобы вы проверили свои знания о звездном центрбеке.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания об иных великих футболистах.

В тесте использованы фото Getty Images.

Евгений Музыка, Football.ua