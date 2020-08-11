Уже сегодня Шахтер выйдет на поле роскошной Фелтинс-Арены, чтобы сыграть за место в полуфинале Лиги Европы со швейцарским Базелем.

В предыдущие дни на нашем сайте выходило немало материалов, посвящеенных сопернику нашего последнего еврокубкового полпреда. Теперь мы посвятили Базелю онлайн-викторину.

 
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Горка Элустондо