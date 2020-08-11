Football.ua предлагает читателям проверить свои знания о сопернике из страны часов и шоколада.
Игроки Базеля, getty images
11 августа 2020, 16:00
Уже сегодня Шахтер выйдет на поле роскошной Фелтинс-Арены, чтобы сыграть за место в полуфинале Лиги Европы со швейцарским Базелем.
В предыдущие дни на нашем сайте выходило немало материалов, посвящеенных сопернику нашего последнего еврокубкового полпреда. Теперь мы посвятили Базелю онлайн-викторину.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке.
Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты
" и проверить свои знания об иных великих тренерах и футболистах.
Горка Элустондо