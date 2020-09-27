Тесты

Football.ua предлагает вспомнить некоторые моменты карьеры легенды итальянского футбола Франческо Тотти, который сегодня празднует свой день рождения.

Лучший бомбардир в истории Ромы, коренной римлянин и символ команды, единственный игрок, забивавший в 23 сезонах чемпионата Италии подряд, вице-чемпион Европы 2000 и чемпион мира 2006 года — это все про Франческо Тотти.

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В тесте использованы фото Getty Images.

Евгений Музыка, Football.ua