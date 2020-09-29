Тесты

Главный тренер сборной Украины празднует свой день рождения, а мы предлагаем вам пройти посвященный ему тест.

В 2002 году у Андрея Шевченко в интервью спросили, какой подарок он бы выбрал: победу в Серии А, Золотой мяч или выход сборной Украины на чемпионат мира. Он ответил, что хотелось бы все вместе — и как мы знаем, все это ему покорилось. Спрашивающие тогда и подумать не могли, что он выведет сборную Украины еще и на Евро — но уже в качестве тренера.

Пожелаем Андрею Николаевичу, чтобы это было только начало его пути к вершинам тренерской карьеры!

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих тренерах и футболистах.

В тесте использованы фото Getty Images.

Евгений Музыка, Football.ua