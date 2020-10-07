Тесты

Один из самых известных бразильских вратарей в истории празднует свой день рождения.

Наверное, большинство из болельщиков старше 20 лет, помнит великую команду Милана в "нулевых" и даже сейчас сможет назвать состав. Первым в нем будет идти Дида — легендарный бразильский вратарь, который сегодня празднует свой 47-й день рождения.

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В тесте использованы фото Getty Images.

Евгений Музыка, Football.ua