Тесты
11 октября 2020, 16:00
Бобби Чарльтону — 83: что вы знаете про легенду Манчестер Юнайтед?
Обладатель Золотого мяча-1966 сегодня празднует свой 83-й день рождения, а мы предлагаем вам пройти посвященный ему тест.
Бобби Чарльтон, Getty Images
11 октября 2020, 16:00
Чемпион мира 1966 года, один из "малышей Басби" и лидеров возродившегося Манчестер Юнайтед Бобби Чарльтон сегодня празднует свой 83-й день рождения.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих тренерах и футболистах.
Евгений Музыка, Football.ua