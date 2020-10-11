Тесты

Обладатель Золотого мяча-1966 сегодня празднует свой 83-й день рождения, а мы предлагаем вам пройти посвященный ему тест.

Чемпион мира 1966 года, один из "малышей Басби" и лидеров возродившегося Манчестер Юнайтед Бобби Чарльтон сегодня празднует свой 83-й день рождения.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих тренерах и футболистах.

Евгений Музыка, Football.ua