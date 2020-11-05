Тесты

Один из лучших игроков в истории футбола празднует свой день рождения, а мы предлагаем пройти тест и вспомнить самые яркие его высказывания.

Олег Владимирович Блохин — выдающийся футболист. Один из трех украинских обладателей Золотого мяча, семикратный чемпион СССР в составе Динамо, дважды победитель Кубка Кубков, а также обладатель Суперкубка УЕФА и тренер, который вывел сборную Украины на пока что единственный в ее истории чемпионат мира.

А еще Олег Владимирович — автор целого ряда выражений, которые стали культовыми и остаются популярными среди болельщиков и поныне. В нашем тесте мы вспомним именно их.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих тренерах и футболистах.

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