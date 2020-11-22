Тесты

Владелец киевлян празднует день рождения, а Football.ua предлагает вам пройти посвященный ему тест.

Разные болельщики Динамо могут по-разному оценивать деятельность Игоря Михайловича Суркиса на посту президента клуба, однако сухая статистика говорит о том, что уже более 15 лет он удерживает клуб в числе лидеров украинского футбола. Давайте же проверим, насколько хорошо вы знаете президента киевского гранда.



Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих тренерах и футболистах.