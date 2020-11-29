Тесты

Испанский гранд празднует свой день рождения. Football.ua предлагает всем его болельщикам, хейтерам и просто любителям футбола пройти соответствующий тест.

Барселона по праву использует свой девиз "Больше, чем клуб". Гранд мирового футбола играет важную роль в общественной жизни Каталонии и является таким же символом города, как и знаменитый Храм Святого семейства.

В день рождения клуба предлагаем пройти посвященный ему тест.

Обратите внимание, что во всех вопросах, кроме второго, четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих тренерах и футболистах.