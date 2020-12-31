Тесты

Экс-тренер МЮ в последний день 2020 года отмечает свой день рождения, а мы предлагаем пройти посвященный ему квиз.

Об Алексе Фергюсоне можно написать не одну книгу (что, собственно говоря, уже сделано), но лучше всего за него говорят его трофеи: целых 49 выигранных титулов, из которых 38 — во главе Манчестер Юнайтед. Такой результат сэр Алекс достиг, возглавляя "красных дьяволов" невероятные 27 лет, за которые он воспитал не один десяток исполнителей топ-уровня.

Алекс Фергюсон уже более семи лет не тренирует Манчестер Юнайтед, но наверняка, вы все еще хорошо его помните, не так ли? Давайте проверим.

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Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.