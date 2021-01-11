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Этот парень завязывал с футболом в юношестве, пускался "во все тяжкие", но взял себя в руки и стал одним из лучших форвардов Англии. А что еще вы знаете о Джейми Варди?

История Джейми Варди без преувеличения уникальна. Этот парень нарушал закон, пьянствовал, грозился больше никогда не играть в футбол, однако все равно сумел стать номером один. Ему удалось то, чего крайне редко добиваются даже самые топовые футболисты — он стал чемпионом в составе середняка.

О Варди и его Лестере тогда говорил весь мир, однако даже спустя почти пять лет он не снизил к себе требования и продолжает пачками клепать голы, оставаясь в одном ряду с лучшими нападающими Англии.

Но знаете ли вы его непростую историю? Давайте проверим.

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