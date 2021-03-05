Тесты

В день рождения португальца мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

После завершения длительной эпохи Мирчи Луческу в Шахтере на его место пришел амбициозный тренер из Браги — Паулу Фонсека, который здорово себя зарекомендовал и уже вскоре отправился в Рому.

Португальский тренер оставил хороший след в стане чемпиона Украины, выиграв множество титулов. Фонсека выводил "горняков" в 1/8 финала Лиги чемпионов, а уже скоро во главе Ромы будет выступать против Шахтера.

Сегодня, 5-го марта, португальскому специалисту исполняется 47 лет. Предлагаем вам пройти тест о бывшем тренере Шахтера.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

В комментариях можете писать, тест о ком или о чем вы бы хотели увидеть следующим.