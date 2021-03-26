ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник выразил желание помочь национальной команде.

Полузащитник Шахтера Марлоса выразил готовность помогать сборной Украины в квалификации на чемпионат мира, где он хотел бы выступить.

"Футболку сборной Украины всегда ношу с удовольствием. Я готов помогать нашей команде с начала квалификационных раундов. У нас была хорошая дебютная игра и отличный результат против действующих чемпионов мира.

Теперь у нас дома еще два матча, и нам нужно постараться, чтобы не терять очки. Я действительно хочу сыграть на чемпионате мира и представлять Украину, которая так хорошо меня принимала все эти девять лет, что я живу здесь. Я сделаю все возможное, чтобы этого добиться", — приводит слова Марлоса UOL.

Ближайший матч сборная Украины проведет против Финляндии. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.