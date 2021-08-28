Тесты

В день рождения немецкого наставника мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Тренерская карьера нынешнего наставника лондонского Челси стремительно пошла вверх после его перехода из Майнца в Боруссию, после чего ни одна из его команд не набирала менее двух очков в среднем за игру.

При этом, у достаточно молодого по меркам тренерского цеха наставника уже есть в послужном списке несколько весомых трофеев, один из которых пришелся уже на первое полугодие его работы во главе "синих".

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