Тесты

В день рождения экс-полузащитника сборной Германии мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Месут Озил — неоднозначная личность. За всю свою профессиональную карьеру немецкий полузащитник турецкого происхождения успел побывать во множестве скандалов.

Но, несмотря на критику в свой адрес за чрезмерную пассивность на футбольном поле, Месута Озила многие запомнят как одного из лучших плеймейкеров в истории современного футбола, который мог в любой момент матча поразить гениальным пасом и сделать из обычной комбинации настоящий шедевр.

Так, в честь 33 дня рождения Месута Озила предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.



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