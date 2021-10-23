Тесты

В день рождения украинского вингера мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Андрей Ярмоленко, несомненно, является лидером сборной Украины и одним из лучших футболистов в истории нашей страны.

Несмотря на то, что украинский вингер сейчас испытывает определенный недостаток игрового времени в Вест Хэме при Дэвиде Мойесе, свой высокий класс он неоднократно продолжает подтверждать в футболке "желто-синих".

Так, в честь 32 дня рождения Андрея Ярмоленко предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.